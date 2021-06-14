/635888/لاعب-ليفربول-عن-تجديد-عقده-نحن-عائلة-كبيرة

جدد الفريق الإنجليزي ليفربول، للأسباني أدريان عقده، الحارس الثاني لمرمى الفريق، ليواصل الإسباني صاحب الـ 34 عام، مسيرته مع فريق الريدز، بعد إنضمامه للفريق في موسم 2019، ويستعرض دوت الخليج، أبرز تصريحات بعد تجديد عقده في الفريق.

انضم الحارس الإسباني إلى الريدز في انتقال مجاني شهر أغسطس 2019 وخاض 24 مباراة في جميع المسابقات حتى الآن، وفاز بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي.

تصريحات أدريان بعد تجديد عقده

قال أدريان: " أنا سعيد للغاية أنني سأبقى في ليفربول. أولا, سعيد لأن تجديد عقدي هو مكافأة من النادي على العمل الشاق الذي أقوم به منذ مجيئي، أنا سعيد حقا بالثقة التي يشعر بها النادي و كلوب و جميع المسؤولين في شخصي."

واكمل: ‏"السبب الثاني لسعادتي هو أهم سبب وهو أنني سأبقى في ليفربول، انه نادي كبير، ونحن عائلة كبيرة هنا ، بقاء أي لاعب هنا سيكون أمرا مميزا بالنسبة له، أنا ممتن للغاية".

وأضاف: ‏"انا سعيد بالإستمرار مع ليفربول، انا احاول دومًا مساعدة الفريق بكل لحظة، أحاول دومًا الاستمتاع وتقديم خِبراتي كل ثانية، أحاول اللعب بجماعية كل مرة، كما قال كلوب، انا لاعب للفريق، أحاول دومًا تقديم الدعم والثقة لزملائي بالمباريات وغرفة الملابس".

وزاد ‏أدريان: "عندما تلعب بشكل أفضل فأنت تساهم بجعل الآخرين يؤدون بشكل جيد، نحن نادي وفريق ومجموعة جيدة، انا سعيد للقيام بمهمتي وأحاول الحصول على فرص وتقديم أفضل ما لدي كل مباراة".

‏واختتم أدريان: "سأحاول الحصول على فرصي، سعيد جدًا بالبقاء في ليفربول، ليفربول نادي كبير وعائلي، انه شيء مميز لأي لاعب أن يكون هنا".