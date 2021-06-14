رئيس زراعة الشيوخ لـ دوت الخليج: القطاع الزراعي يعيش أزهى عصوره حاليا

/635889/رئيس-زراعة-الشيوخ-لـ-تحيا-مصر-القطاع-الزراعي-يعيش-أزهى-عصوره-حاليا

تحدث المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، عن اجتماع لجنة الزراعة بالشيوخ، اليوم بحضور وزير الزراعة الدكتور السيد القصير، والتي جاءت بناء على دعوة اللجنة من أجل الحديث عن بعض الامور المتعلقة بالشأن الزراعي والوضع الحالي للبلاد، وموقفها من جانب الامن الغذائي في ظل تداعيات ازمة فيروس كورونا.

رئيس زراعة الشيوخ يشير إلى وجود زيادة فى الصادرات الزراعية

وأشار النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، على وجود زيادة في الصادرات الزراعية والذي يمثل انجازللقطاع ، مشيدا بأداء وزير الزراعة في التعامل مع الامور بكفائة وحنكة قوية.

ولفت رئيس زراعة الشيوخ، إلى أنه تم العمل على معالجة المياه واعادة استخدامها من اجل تجاوز محنة ازمة المياهـ الأمر الذي أدى إلى زيادة المساحات االمزروعة بشكل جيد.

وتطرق أيضا للحديث عن انتاج الثروة السمكية في مصر والذي يشهد تطور كبير هذه الفترة منخلال الاهتمام به وزيادة الدعم له، فضلا عن الرقابة الصارمة على ملف الأسمدة الزراعية الذي يهم قطاع كبير من المواطنين.

وأكد رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، على أن القطاع الزراعي يشهد أزهى عصورة في مواجهة المشاكل وسرعة حلها ، وهذا الامر لمسه الجميع على ارض الواقع، مصيفا أنه يوجد بعض القوانين الخاصة بالزراعة تحتاج لإعادة النظر مثل قانون الزراعة والقانون الخاص بالاتحاد التعاوني الزراعي وقانون دعم الفلاح.