وزير التعليم لطلبة الثانوية: لا تلتفتوا لأحاديث عدد الأسئلة وتوزيع الدرجات

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة لن تنشر عدد الأسئلة ولا توزيع درجات لامتحان الثانوية العامة القادم، لأن هذا التقليد يعود على نظام امتحانات قديم ولا ينطبق على النظام الحالى الجديد، ومن أدى امتحانات أولى وثانية ثانوى يعلم ذلك جيدا.





وأضاف شوقى، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الإثنين، أن أسئلة الاختيار من متعدد مختلفة فى الشكل والتقييم وبالتالى لا حاجة لمثل هذه المعلومات لأنها لا تضيف شيئا كما كانت فى الماضى. وتابع موجها رسالة للطلاب قائلا: "لا تلتفتوا لأى حديث عن عدد الأسئلة وتوزيع الدرجات من أى مصدر على الإطلاق".

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