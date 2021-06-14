سعفان يستقبل وزير العمل الليبى فى بداية زيارته للقاهرة

جدة - نرمين السيد - استقبل محمد سعفان وزير القوى العاملة، على العابد الرضا وزير العمل والتأهيل الليبى، مساء اليوم الإثنين، عقب وصوله مطار القاهرة الدولى، يرافقه وفد من الحكومة الليبية لبحث التنسيق بخصوص مذكرة التفاهم بشأن تنظيم وتسهيل تنقل الأيدى العاملة الموقعة بين البلدين، ووضع آليات جذب العمالة المصرية للعمل فى إعمار الدولة الليبية، فضلا عن الربط الالكترونى بين الوزارتين لتحديد احتياجات الجانب الليبى من التخصصات المهنية المطلوبة حاليا .





فى مستهل اللقاء رحب وزير القوى العاملة، بوزير العمل الليبى، والوفد المرافق له، مؤكداً حرص وزارة القوى العاملة على التعاون مع الحكومة الليبية مع استعدادها الكامل للربط الالكترونى، وتنظيم لقاءات دورية بين الطرفين المصرى والليبى فى هذا الشأن، لتحديد استراتيجية العمل ووضع الخطوط العريضة لبدء عودة العمالة المصرية بشكل رسمى للعمل فى الأراضى الليبية.

وأوضح سعفان، ان الوزارة تتخذ حالياً إجراءات عودة مكتب التمثيل العمالى لليبيا بعد غلقه فى الفترة الأخيرة نتيجة الأحداث التى حدثت فى ليبيا، من أجل تفعيل خطط العمل المشترك وتسهيل عودة المصريين ومتابعة أحوال العمالة فور عودتها.

وأكد وزير القوى العاملة أن عودة الطيران فيما بين البلدين، ستكون بمثابة العامل الأساسى لتسهيل عودة العمالة المصرية بشكل رسمى إلى الدولة الليبية الشقيقة، مع ضمان توفير الأمان الكامل للعاملين فى مختلف القطاعات والحماية اللازمة .

من جانبه توجه وزير العمل الليبى، بالشكر والتقدير للوزير والحكومة المصرية على تعاونها التام مع الحكومة الليبية ومساندتها فى أوقات الحاجة، مشيراً إلى التقدم الذى تشهده الدولة الليبية فى جميع المجالات والتطور فى مناحى الحياة، وخاصة الأمنية منها لبدء الاستقرار للدولة واستقبال العمالة الوافدة على أراضيها من أجل إعادة الإعمار.

وأشار الوزير الليبى إلى أنه تم تشكيل لجنة لدراسة أوضاع الطيران فى الدولة، وحالة المطارات، لتقديم تقرير نهائى بها الى الحكومة فى أقرب موعد، من أجل عودة الطيران بين الدولتين المصرية والليبية مرة أخرى .

ضم الوفد الليبى، حسام الدين محمد عكاشة أمين سر مكتب الوزير، وخيرية الطاهر الحبيب مكتب التعاون الدولى، وعبد الباسط محمد السعيطى مكتب الوزير، وعادل سعيد المبروك إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية .