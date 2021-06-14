صور.. قومى المرأة بالجيزة يطالب بإقرار ولى الأمر لحماية الأنثى عند الولادة

جدة - نرمين السيد - وناقشة الحلقة دعم جهود الدولة المصرية بقيادة رئيس الجمهورية فى مواجهة العنف الجسدى والروحى والنفسى الذى تتعرض له فتيات مصر، ودعم حقوقهن وتكريس مظاهر تكريمهن، كما نصت جميع الشرائع السماوية.

ويأتى ذلك فى إطار حملة طرق الأبواب التى أطلقتها الدكتورة مايا مرسى تزامنا مع شهر بدور "احميها من الختان"، تحت مظلة اللجنة الوطنية لختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة.

وتأتى تلك الجهود استكمالا للدور الفاعل للجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث كأحد الآليات القومية لتوحيد الجهود الوطنية للقضاء على ختان الإناث فى مصر.

وبناء على ما تم مناقشته من خلال الحضور كممثلين عن الجهات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، ومن منطلق المسئولية الاجتماعية تجاه الفتيات فقد تعهد الجميع بالعمل سويا واستغلال كافة الإمكانيات المادية والبشرية ووضع الخطط التشاركية والمتكاملة لتنفيذ الانشطة وتحديد الأدوار على مدار عام يبدأ من يونية 2021 وحتى يونية 2022.

كما خرج اللقاء التشاورى بالتوصيات التالية:-

1- ضرورة العمل على إيجاد إقرار يوقع من ولى الأمر عند استخراج شهادات ميلاد الفتيات يتعهد فيه بعدم إجراء الختان لهن.

2- تكثيف الجهود وتوحيدها على كافة الاصعدة بين المجلس القومى للمراة والجهات المعنية الشريكة كوزارات ( الصحة – التضامن – الشباب – التربية والتعليم – المالية ) لإنتاج برامج متخصصة للقضاء على هذه الجريمة بكافة السبل.

3- تكثيف حملات رفع الوعى للمواطنين من خلال الجهات المعنية المذكورة، لتثقيف الناس وتعليمهم الأسس الصحية التى يجب أن يلتزموا بها تجاه المرأة حتى يتم القضاء على هذه العادة السيئة.

4- يجب على المؤسسات التعليمية تدريس أضرار هذه العادة السيئة فى المناهج الدراسية وإلقاء الضوء على الآثار السلبية لها فى مراحل التعليم ما قبل الجامعى.

5- يجب على المؤسسات الإعلامية بكل صورها افراد مساحات دورية اسبوعية أو شهرية لمناقشة اضرار هذه العادة على المجتمع كاحد اسباب ظاهرة الطلاق.

6- يجب على المؤسسات الدينية (الإسلامية والمسيحية) مطالبة المواطنين بالكف عن هذه العادة تماشيا مع تعاليم الشرائع التى تحرم الحاق الضرر والأذى بالإنسان، حيث أن الختان ضرر محقق للأنثى صحيا وبدنيا ونفسيا، وتوضيح ميل الإنسان (الرجل والمراة) للمتعة بالفطرة، ومهمة الدين ليست مقاومة هذه الفطرة بل تنظيم إشباعها لتكون فى دائرة الحلال الذى يؤجر عليه الإنسان.

7- ضرورة تفعيل قانون الختان وإبراز الحالات التى تم تنفيذ العقوبة عليهم.

8- تفعيل دور الهيئات والجمعيات والأحزاب والنقابات لتوسيع دائرة لقاءات التوعية بخطورة الختان.

9- عمل ملصقات ورسائل ورقية لتوزيعها على الجهات المذكورة لنشرها بين المواطنين.