جدة - نرمين السيد - قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إنه يتصور أن يكون هناك جولات لاحقة للتوصل إلى نتيجة مثمرة توحد من الصف الفلسطينى، لافتًا إلى أن مصر تسعى إلى تحقيق الوحدة الفلسطينية لتحقيق طموحات الشعب الفلسطينى والتعبير عن إرادته من خلال قيادة موحدة وفكر متجانس حول كيفية التعامل مع التحديات، وهناك اقتناع كامل لدى الفصائل لحتميه هذا العمل.





وعن التعقيدات التى تواجه الوحدة الفلسطينية، قال شكرى، خلال لقائه مع إحدى القنوات العربية: "للأخوة فى فلسطين أن يعبروا عن هذه الأمور، لأن مصر لا تتحدث نيابة عنهم ولكن تيسر لهم الإطار وتجعل لهم راحة فى الانعقاد، وفى النهاية الأمر فلسطينى فلسطينى والأخوة فى فلسطين أقدر على التعبير". وأشار إلى أن مصر تتفاعل مع كل الأطراف، لتثبيت الأوضاع ومنع تفاقم الصراع وتحقيق المصالح الفلسطينية، والقنوات المصرية مفتوحة مع جميع الأطراف لدعم القضية الفلسطينية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سامح شكرى: جميع القنوات المصرية مفتوحة لدعم القضية الفلسطينية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.