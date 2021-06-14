التعليم: متاح للطالب دخول الامتحان بكتاب المادة فقط ولن نسمح بالقصة أو النحو

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: هناك امتحان تجريبى قادم لطلاب الثانوية العامة 21 يونيو الجارى، على نفس الشكل للامتحان النهائى لطلاب الثانوية العامة، وهذا ما نستطيع تقديمه خلال عدة أيام، أما خريطة الامتحان فهى شأن أكاديمى فى كل دول العالم لا يتم نشره وكذلك نحن لسنا بصدد "تجميع درجات" وإنما ننتقل إلى "تعلم وتقييم تعلم" وبالتالى دعونا نتخلص من هذه التقاليد القديمة التى لم تعد مهمة فى الامتحانات القادمة.

وتابع وزير التربية والتعليم، فى رده على مطالب بعض أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، حول أن الطلاب فى هذا التوقيت فى حاجة إلى دعم نفسى وتهيئة بأن نجيب على تساؤلاتهم المشروعة، مثل عدد أسئلة اللغة العربية مثلا التى ثارت حولها بلبلة وتوزيعها، وهل هناك أسئلة قصة ولماذا لا يصطحب كتاب القصة وهو كتاب وزارى.

وقال: أجبنا بوضوح على موضوع القصة على صفحتى ولا داعى لتكراره والكتاب الوحيد المسموح به هو كتاب المادة، ولنتذكر أن هذا لم يكن مسموحا به فى أى عام مضى من الثانوية العامة، وبالتالى كتاب المادة فقط ولن نسمح بالقصة أو كتاب النحو من أولى ثانوى لحسم الأمر تماما.