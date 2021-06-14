وزير التعليم: لن ننشر عدد أسئلة وتوزيع درجات الثانوية ونصيحتى للطلاب فهم الدروس

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نحن لن ننشر عدد الأسئلة ولا توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة لأن هذا يعود على نظام امتحانات قديم ولا ينطبق على الحالي ومن أدى امتحانات أولى وثانية ثانوي يعلم ذلك جيدا، وأسئلة الاختيار من متعدد مختلفة في الشكل والتقييم وبالتالي لا حاجة لمثل هذه المعلومات لأنها لا تضيف شيئا كما كانت فى الماضي.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تصريحات له مساء اليوم الإثنين: لذلك لا تلتفتوا لاى حديث عن عدد الأسئلة وتوزيع درجات من أى مصدر على الإطلاق.

ووجه الوزير نصيحة قائلا، نصيحتي أن يركز الطلاب على فهم الدروس المختلفة والاستعانة بالمصادر التي حددناها وعدم اللجوء للدروس التي لا تساعد على حل الأسئلة الجديدة والاهتمام بنوعية الأسئلة فى الامتحان التجريبى القادم وعدم الانشغال بأى أمور فرعية مثل التابلت والبابل شيت وما شابه.