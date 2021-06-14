/635890/يورو-2020-التعادل-السلبي-يحسم-لقاء-السويد-وأسبانيا

حسم التعادل السلبي بدون أهداف لقاء منتخب أسبانيا ومنتخب السويد، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة، في بطولة أمم أوروبا، ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث المباراة.

دخل المنتخب الإسباني المباراة بقوة في بداية اللقاء، في محاولة إحراز هدف في بداية اللقاء، والإستحواذ على الكرة في منتصف الملعب ولكن بدون أي نتائج إجابية في المباراة.

هدد المنتخب السويدي مرمي المنتخب الإسباني، في أخطر هجمة في المباراة، في الدقيقة الواحد والأربعون من عمر المباراة، ولكن الكرة تصتدم بيورينتي لاعب أسبانيا، وتصتدم بالقائم، لتحرم المنتخب السويد من خطف المباراة.

غياب السويدي إبراهيمو فيتش مهاجم المنتخب الوطني الصريح ولاعب الفريق الإطالي إي سي ميلان، في صفوف الفريق، أضعف صفوف الفريق وضعف العرضيات في منطقة المرمى، والتي يتميز بها، والقدرة علي إستغلال تلك الكرات، غياب زالاتان في المباراة أجبر المنتخب السويد الإعتماد على الهجمات المرتدة، والتراجع في الملعب.

تألق روبرسون الحارس السويدي، وخط الدفاع، في المباراة في الصمود ومحاولة التصدي لسيل الهجمات الإسبانية، طوال أحداث المباراة، وبالأخص في الدقائق الأخيرة في المباراة.