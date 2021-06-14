أصبح حمزة المثلوثي مدافع نادي الزمالك علي أعتاب الرحيل من جدران القلعة البيضاء، بدون مانع من الفرنسي باترس كارتيرون المدير الفني للفريق، الذي وافق علي رحيله خاصة وـن اللاعب لم يقدم أوراق اعتماده لدي جماهير وعشاق الفارس الأبيض.

وبحسب مصادر مسئولة داخل القلعة البيضاء، قرر الفرنسي كارتيرون رحيل المثلوثى عن صفوف الزمالك فى نهاية الموسم، حيث يضع اللاعب المحلى فى مركز الظهير الأيمن أولوية عن الأجنبى، ويسعي للتعاقد مع صفقة سوبر لتدعيم الجبهة اليمين، واستغلال رحيل المثلوثى للتعاقد مع لاعب أجنبى أخر فى أى مركز يحتاج لدعمه.

«يورو 2020»: التشكيل الرسمي لمنتخبي بولندا وسلوفاكيا

وكان الزمالك تعاقد مع التونسى حمزة المثلوثي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع نادى الصفاقسي التونسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث تقاضى 5 مليارات سنتيم مغربى، ما يوازى 5 ملايين دولار 80 مليون جنيه مصرى، مقابل انتقال اللاعب لمدة 3 سنوات، حيث ينتهي عقد اللاعب في عام 2023.

ويرصيد دوت الخليج أرقام حمزة المثلوثي مع الزمالك:

أرقام حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي انتقل إلي نادي الزمالك يوم 31 أكتوبر 2020.

شارك مع الزمالك في 16 مباراة.

لم يسجل أي اهداف مع الفريق.

خاض 184 دقيقة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وصنع 3أهداف، ولم يحصل علي أي بطاقات.

خاض 813 دقيقة في بطولة الدوري حصل علي بطاقتين صفراء، وصنع 11 هدف.

خاض 173 دقيقة في بطولة كاس مصر ، وصنع هدف وحيد، حصل علي بطاقة واحدة.

موعد المباراة

ويستعد نادي الزمالك لمباراته المقبلة أمام فريق أسوان والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة المقاصة

وكان اتحاد الكرة المصري قرر تعديل موعد مباراة الزمالك أمام مصر للمقاصة في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز لتقام يوم الإثنين 28 يونيو في تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب إستاد السويس بدلا من إقامتها في التاسعة مساءً.

وقرر اتحاد الكرة تعديل موعد مباراة الفريق أمام مصر للمقاصة في دور الثمانية لبطولة كأس مصر لتقام يوم 22 يونيو في تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب إستاد السويس بدلا من إقامتها في التاسعة مساءً.