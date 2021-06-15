مناقشة مشروعات تخرج قسم العلاقات العامة والإعلان بإعلام بنى سويف

جدة - نرمين السيد - نوقشت اليوم مشروعات تخرج قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة بنى سويف، والتى تكونت من ثلاثة مشروعات للشعبة العربية وهى همم وكابوس وأنت ومشروع للشعبة الانجليزية هو ease off.





تأتى المشروعات تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، والدكتور عبد العزيز السيد عميد الكلية.

وتكونت لجنة المناقشة من الدكتوره أمانى ألبرت وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث رئيسا وعضوية الدكتوره فاطمة فايز مدرس الإعلام الإليكترونى، والدكتور محمد عصيده مدرس الإذاعة والتلفزيون والدكتور محمود سيد مدرس العلاقات العامة بالكلية.

وقام الطلاب باستعراض مشروعاتهم حيث قدم مشروع "كابوس" حملة توعوية لمواجهة التحرش الجنسى بالأطفال، للحديث عن طرق المواجهة وحماية الأطفال، والمشروع تحت إشراف الدكتورة نهى التلاوى، والأستاذة هند مرتضى، ومجموعة من طلاب قسم العلاقات العامة هم" مريم عصام الدين، فاطمه مصطفى، فاطمه السيد، نهى أحمد، غادة مجدى، نورهان أحمد، ندى شعبان، محمود عيد، عبد الرحمن قاسم، عبد الرحمن صفوت، عماد فريد توما".

فيما جاء مشروع "همم" عبارة عن حملة ترويجية عن الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، وإبراز دورهم الفعال فى المجتمع، وذلك بالتركيز على دورهم فى المجتمع، وفى مجالاتهم المختلفة، وأنهم مختلفون عن البقية، كما يركز على إعطاء الحماس والدافع فى حياتهم، وإقناعهم أنهم ليسوا "معاقين" كما يرى البعض.

"همم" تحت إشراف الدكتورة حنان لاشين، والأستاذة إسراء حسن، ويضم عددا من طلاب كلية الإعلام بجامعة بنى سويف، وهم محمود سمير، كريم شريف، محمد الجاريه، السيد العليمى، سمعان عاطف، أيمن سيف، مصطفى أسامة، كريم هانى، آيه إبراهيم، مارى جرجس، هبه سامى.

وقدم القسم أيضا حملة توعوية تحت عنوان "أنت مراية نفسك"، لدعم الثقة بالنفس والحث على عدم تقليد الآخرين، وتأتي فكرة المشروع من"أنه رغم اختلافنا هناك جمال خاص داخل كل شخص يميزه بهوية مختلفة عن الآخرين"، كما يناقش المشروع فكرة تقليد الشباب للمشاهير".

المشروع تحت إشراف الدكتورة ياسمين إبراهيم المدرس بقسم العلاقات العامة والإعلان، والاستاذ إسلام محمود، ومجموعة من الطلاب هم" زينب شعبان وتولى جزء التصميم سوسنه لويز والعلاقات العامة مصطفى عماد، ومودة محمد، وسمر أحمد ومن حيث مواقع التواصل الاجتماعى زينب شعبان، وأسماء حسن وإدارة الإنتاج رحاب رياض، وكانت تلك الحملة من إعداد سمار صابر، وسمر أحمد، ورحاب رياض، وهبة إبراهيم، وإيمان سامى، وأية أبو العنين".

كما استعرض طلاب الشعبة الإنجليزية قسم التسويق والعلاقات العامة حملة إعلامية تحت مسمى "Ease off" تحت اشراف الدكتورة مها البرادعى ، لحث الشباب وتشجيعهم على السياحة الداخلية، وتعريفهم بثروات مصر، وإعطائها حقها الذى يليق بها حيث تتمتع مصر بالعديد من الأماكن الطبيعية الخلابة والجاذبة لعدد كبير من السائحين الأجانب.

وقد أظهرت المقاطع المروجة للحملة بعض المشاهد لأماكن سياحية غير معروفة فى مصر، حيث سلطت الضوء على المحميات الطبيعية التى تضم أجمل الحيوانات المهددة بالانقراض، مثل محمية الدلافين فى شاطئ أبو دباب ووادى الجمال فى مرسى علم.