كوبا أمريكا.. ميسي يسجل هدف الارجنتين الأول ضد تشيلي بعد 33 دقيقة "فيديو"

تقدم منتخب الأرجنتين على نظيره منتخب تشيلي بنتيجة 1-0، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب "نيلتون سانتوس" في مدينة ريو دي جانيرو، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لبطولة كوبا أمريكا، التي تقام في البرازيل في الفترة من 13 يونيو الجاري حتى 11 يوليو المقبل، بعد تأجيلها لمدة عام كامل بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.هدف الأرجنتين

وجاء الهدف في الدقيقة 33 عبر الأسطورة ليونيل ميسي من خلال ركلة حرة مباشرة، سددها بشكل رائع في مرمى الحارس برافو.

وجاء تشكيل الأرجنتين كالتالي: حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز/ الدفاع: مونتيل، كوارتا، أوتاميندي، تاجليافيكو/ الوسط: دي باول، باريديس، لو سيلسو/ الهجوم: ميسي، لاوتارو مارتينز، جونزاليس.

فيما جاء تشكيل تشيلي كالتالي: حراسة المرمى: كلاوديو برافو/ الدفاع: مينا، ماريبان، إسلا، ميديل/ الوسط: فيدال، بولجار، أرانجويز، بالاسيوس/ الهجوم: مينيسيس، فارجاس.

وكان المنتخب الأرجنتيني قد تعادل فى آخر مواجهتين خلال تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 فى قطر، أمام تشيلي 1-1 وكولومبيا 2-2، وذلك في الأسبوع الماضي.

ويسعى منتخب الأرجنتين لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، من أجل حجز مقعد صدارة المجموعة مبكرا، في حين يفتقد منتخب تشيلي لجهود نجمه أليكس سانشيز بداعي الإصابة.

وفي نفس المجموعة، يلتقي في الثانية من صباح غد الثلاثاء، منتخبا بوليفيا وباراجواي، على ملعب "أولمبيكو بيدرو"، في مدينة جويانا.

وتضم المجموعة الأولى في كوبا أمريكا منتخبات: الأرجنتين، وتشيلسي، وأوروجواي، وباراجواي، وبوليفيا، في حين تضم المجموعة الثانية، منتخبات: البرازيل، وكولومبيا، وفنزويلا، وبيرو، والإكوادور، وتنص قواعد بطولة كوبا أمريكا في النسخة الحالية، على تأهل 4 منتخبات من كل مجموعة إلى دور الثمانية.

وصاحبت الفترة قبل انطلاق البطولة، أجواء متوترة، بعد رفض كل من الأرجنتين وكولومبيا استضافة كوبا أمريكا، بسبب تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا، ليتم نقل البطولة إلى البرازيل التي استضافت النسخة السابقة، وسط اعتراضات أيضا من جانب اللاعبين والجماهير على إقامتها بسبب حالات كورونا المرتفعة أيضا في البرازيل، لتقرر في النهاية المحكمة الدستورية إقامة البطولة في موعدها.