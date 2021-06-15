نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الصف الثالث الإعدادي.. طرق مختلفة للاستعلام عن النتيجة بالاسم ورقم الجلوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الصف الثالث الإعدادي حاليا هي أكثر ما يشغل تفكير طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم، في شتى أنحاء الجمهورية حيث يتطلع الجميع الى كيفية الاستعلام عن النتيجة بكل ترقب ، خاصة وأنه قد أصبح من المتوقع ظهور النتيجة في جميع أنحاء البلاد خلال الأيام القليلة القادمة، و اليوم نكشف عن وجود عدة طرق يمكن من خلالها لأولياء الأمور أو الطلاب أن يقوموا بالاستعلام عن النتيجة وذلك باستخدام اسم الطالب و رقم الجلوس الخاص به من خلال المقال التالي، مع تمنياتنا لجميع أبنائنا الطلاب بالنجاح و التوفيق و تحصيل أعلى الدرجات والتي تؤهلهم للانتقال الى المرحلة الثانوية .

نتيجة الصف الثالث الإعدادي..طرق مختلفة للاستعلام عن النتيجة بالاسم ورقم الجلوس

وكان طلاب الشهادة الإعدادية قد قاموا بإنهاء امتحانات التيرم الثاني، والتي اختلفت تماما عن امتحانات الترم الأول المجمعة متعددة التخصصات، ليقوم وزير التربية و التعليم طارق شوقي بالإعلان عن وجود عدة طرق يمكن من خلالها الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية ، عن طريق اسم الطالب ورقم الجلوس وهي كالتالي:

الطريقة الأولى : من خلال موقع وزارة التربية والتعليم

عملت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على إتاحة الاستعلام عن النتيجة من خلال موقعها الإلكتروني ، عبر دخول أي من الطالب أو ولي الأمر على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية و التعليم، حيث سيتم في موعد ظهور النتيجة إتاحة أيقونة نتيجة الشهادة الإعدادية و التي بالضغط عليها يمكن الإستعلام بسهولة.

الطريقة الثانية : من خلال مواقع المديريات التعليمية

تعمل المواقع الالكترونية لمديريات التربية والتعليم المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية

على تقديم خدمة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية.

الطريقة الثالثة : من خلال مواقع المحافظات.

وبالإضافة للطرق السابقة فإنه يمكن استخدام المواقع الرسمية لكل محافظة من الـ 27 محافظة

على مستوى جمهورية مصر العربية، حيث أنها تقوم بتقديم خدمة الاستعلام عن النتيجة

و يمكن الحصول عليها من خلالها.

الطريقة الرابعة : من خلال تطبيق نتائج الامتحانات بالقاهرة

وهذه الطريقة متاحة فقط للطلاب من سكان محافظة القاهرة، حيث يمكنهم الحصول على نتيجة

الشهادة الإعدادية عبر التطبيق الإلكتروني و الذي يحمل اسم “نتائج الامتحانات” ، علما

بأنه يمكن تحميل التطبيق بسهولة من خلال المتجر الإلكتروني المتاح على الموبايل.