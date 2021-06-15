/635893/ميدو-حزين-عمرو-جمال-أخر-العروض-الخارجية-وينتظر-الرد-من-الأهلي

كشف الإعلامي عبد الناصر زيدان، في استوديو دوت الخليج، عن عرض وصل لعمرو جمال لاعب الأهلى المعار لفريق طلائع الجيش، وهي أخر سنه مع طلائع الجيش، وعن تواجد عرض من الوصل الإماراتي لعمرو، في مداخلة هاتفية مع ميدو حزين وكيل عمرو جمال وأحمد سيد زيزو وعمرو كمال.

قال ميدو : " العرض جاء من شهرين لعمرو جمال، وفي البداية كان ترقب، وبعد كده وصلت هناك إتصالات من الوصل".

وزاد: " في نهاية الموسم ده سيكون عقد الإعارة في الطلائع، ولكن لا يوجد أي كلام مع الأهلي بهذا العرض، بسبب إستمرار الدوري".

وأضاف: " في نهاية الدوري المصريي سيكون الدوري الإماراتي، بدأ أو في البداية، وفي النهاية عمرو جمال ينتظر رد الأهلي".

وأكمل: " أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، على أكبر تاخلق ولا يوجد سئ مما إنتشر في الفترة السابقة برش الميه على باتشيكو".

وزاد: " زيزو فاضلة موسم مع الزمالك، وفي نهاية الموسم سنعرف رد الزمالك في عقد زيزو، وأنه بيحب الزمالك".

وأردف: " عمر كمال عبد الواحد مركز جدا مع المصري، ولا يوجد أي جديد، وهو مركز مع فريقة، وأن هناك في إجتماع الأسبوع المقبل مع النادي وسنري تجديد كمال مع الفريق".

واختتم: " عبد الله بكري لديه العديد من العروض من السعودية، ولحد دلوقي مفيش أي حاجه تحسم الموقف دلوقتي".