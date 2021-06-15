/635896/حسين-السمري-الضرائب-على-عضوية-الزمالك-حق-الدولة-وتم-تحصيلها

كشف حسين السمري المدير النشاط الرياضي في الزمالك سابقاً، والمدير التنفيذي للنادي في الفترة الحالية، عن الضرائب الزائده على الأعضاء، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبد الناصر زيدان من داخل استوديو دوت الخليج.

وقال: "القيمة المضافة مضافة من أكتوبر 2016، وأي ضريبة مضافة فهو من حق الدولة".

وزاد: "تحصل الضريبة كل شهر وتحول لمصلحة الضرائب في نهاية الشهرن ولو لم يتم تحويلة كل شهر فسيتم التكاتل على المؤسسة".

وأضاف: " أول لما وصل لجنة اللواء عماد عبد العزيز تم تحصيل كافة الضرائب علي الزمالك، وتم تحصيلها من الأعضاء بنسبة 14% في الفترة الحالية".

وأردف: "يتم تحويل النسبة بشكل تلقائي إلي حساب تجاري، وأن الضريبة مستحقة على العضو وليس على النادي".

واختتم: "وعن عدم تجديد أي عضوية للأعضاء الشهر القادم، لن يتم تجديد العضوية إلا بدفع كافة الضرائب، التي على العضوي، وتأجل دفع الضريبة، سيتم دخول النادي في العديد من المشاكل، أي عضو لم يدفع مشتركات لمدة خمس سنوات، يمكنه الذهاب للنادي وإسترداد عضويته، بعد ماكانت سنه واحده فيما سبق في النادي".