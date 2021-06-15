/635897/حسين-السمري-كارتيرون-مستمر-مع-الزمالك-وساسي-ملوش-حاجه-عند-الزمالك

كشف حسين السمري المدير النشاط الرياضي في الزمالك سابقاً، والمدير التنفيذي للنادي في الفترة الحالية، عن رد التونسي فرجاني ساسي، وموقف الفرنسي باتريس كارتيرون في النادي، وجاء ذلك في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبد الناصر زيدان، من استوديو دوت الخليج.

قال حسين السمري: لا يوجد أي خطابات من ساسي وصلت للنادي في تحديد موعد عودته". وزاد: " وعن تجديد عقد كارتيرون، حسين لبيب قعد معاه وتم التواصل إلى اتفاق ولا يوجد أي جديد في الغقد ومستمر مع الفريق". وواصل : " كل مؤخرات ساسي تم وضعها في حسابة ولا يوجد أي مؤخرات له في الزمالك". واختتم: " والفريق ينتظر عودته الأربعاء المقبل وإن لم يأتي سيتم إجراء من الزمالك بسبب تاخره".

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