رسامة 160 شماسًا للخدمة فى إيبراشية سوهاج

جدة - نرمين السيد - صلى الأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة القداس الإلهى فى كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا أبرام بمقر المطرانية بسوهاج.



جدة - نرمين السيد - صلى الأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة القداس الإلهى فى كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا أبرام بمقر المطرانية بسوهاج. ورسم نيافته خلال القداس 160 من أبناء كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بقرية الشيخ علام التابعة للإيبارشية، فى رتبة (مرتل) لخدمة الكنيسة ذاتها بالشيخ علام.

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