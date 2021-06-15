/635893/ميدو-حزين-عمرو-جمال-يؤجل-العروض-الخارجية-وينتظر-الرد-من-الأهلي

كشف الإعلامي عبد الناصر زيدان، في استوديو دوت الخليج، عن عرض وصل لعمرو جمال لاعب الأهلى المعار لفريق طلائع الجيش، وهي أخر سنه مع طلائع الجيش، وعن تواجد عرض من الوصل الإماراتي لعمرو، في مداخلة هاتفية مع ميدو حزين وكيل عمرو جمال وأحمد سيد زيزو وعمرو كمال.

قال ميدو : " العرض جاء من شهرين لعمرو جمال، وفي البداية كان ترقب، وبعد كده وصلت هناك إتصالات من الوصل".

وزاد: " في نهاية الموسم ده سيكون عقد الإعارة في الطلائع، ولكن لا يوجد أي كلام مع الأهلي بهذا العرض، بسبب إستمرار الدوري".

وأضاف: " في نهاية الدوري المصريي سيكون الدوري الإماراتي، بدأ أو في البداية، وفي النهاية عمرو جمال ينتظر رد الأهلي".

عن رحيل زيزو من الزمالك

وأكمل: " أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، على أكبر تاخلق ولا يوجد سئ مما إنتشر في الفترة السابقة برش الميه على باتشيكو".

وزاد: " زيزو فاضلة موسم مع الزمالك، وفي نهاية الموسم سنعرف رد الزمالك في عقد زيزو، وأنه بيحب الزمالك".

وأردف: " عمر كمال عبد الواحد مركز جدا مع المصري، ولا يوجد أي جديد، وهو مركز مع فريقة، وأن هناك في إجتماع الأسبوع المقبل مع النادي وسنري تجديد كمال مع الفريق".

واختتم: " عبد الله بكري لديه العديد من العروض من السعودية، ولحد دلوقي مفيش أي حاجه تحسم الموقف دلوقتي".

عبد الناصر زيدان ينضم لـ دوت الخليج

وأكد عبدالناصر زيدان : " نسعى لإطلاق احتفالية سنوية تجمع بين الرياضيين والفنانين ستكون الأولى على مستوى الوطن العربي وسيتم إطلاقها تحت شعار " أوسكار رياضي عالمي "

وواصل زيدان : " سعيد للغاية بالإنضمام لموقع دوت الخليج وأشكر كل الحضور في حفل توقيع التعاقد في أحد المطاعم بالتجمع الخامس".

فريق العمل في دوت الخليج

واستكمل : " أتقدم بكل الشكر لموقع دوت الخليج على رأسهم عمرو الديب رئيس التحرير و محمود فايد مدير التحرير و على نصير رئيس القسم الرياضي بالموقع".

الجدير بالذكر أن موقع دوت الخليج إحتفل بتوقيع تؤامة رياضية مع برنامج كورة بلدنا وعبدالناصرزيدان في حفل كبير حضره كوكبه من نجوم الفن والرياضة في مصر .

جاء الحفل ضمن مشروع رياضي كبير يقدمه موقع دوت الخليج خلال الفترة القادمه .