/635897/حسين-السمري-كارتيرون-مستمر--وساسي-ملوش-حاجه-عند-الزمالك

كشف حسين السمري المدير النشاط الرياضي في الزمالك سابقاً، والمدير التنفيذي للنادي في الفترة الحالية، عن رد التونسي فرجاني ساسي، وموقف الفرنسي باتريس كارتيرون في النادي، وجاء ذلك في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبد الناصر زيدان، من استوديو دوت الخليج.

قال حسين السمري: لا يوجد أي خطابات من ساسي وصلت للنادي في تحديد موعد عودته".

وزاد: " وعن تجديد عقد كارتيرون، حسين لبيب قعد معاه وتم التواصل إلى اتفاق ولا يوجد أي جديد في الغقد ومستمر مع الفريق".

وواصل : " كل مؤخرات ساسي تم وضعها في حسابة ولا يوجد أي مؤخرات له في الزمالك".

واختتم: " والفريق ينتظر عودته الأربعاء المقبل وإن لم يأتي سيتم إجراء من الزمالك بسبب تاخره".

عبد الناصر زيدان ينضم لـ دوت الخليج

وأكد عبدالناصر زيدان : " نسعى لإطلاق احتفالية سنوية تجمع بين الرياضيين والفنانين ستكون الأولى على مستوى الوطن العربي وسيتم إطلاقها تحت شعار " أوسكار رياضي عالمي "

وواصل زيدان : " سعيد للغاية بالإنضمام لموقع دوت الخليج وأشكر كل الحضور في حفل توقيع التعاقد في أحد المطاعم بالتجمع الخامس".

فريق العمل في دوت الخليج

واستكمل : " أتقدم بكل الشكر لموقع دوت الخليج على رأسهم عمرو الديب رئيس التحرير و محمود فايد مدير التحرير و على نصير رئيس القسم الرياضي بالموقع".

الجدير بالذكر أن موقع دوت الخليج إحتفل بتوقيع تؤامة رياضية مع برنامج كورة بلدنا وعبدالناصرزيدان في حفل كبير حضره كوكبه من نجوم الفن والرياضة في مصر .

جاء الحفل ضمن مشروع رياضي كبير يقدمه موقع دوت الخليج خلال الفترة القادمه .