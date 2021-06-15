/635898/المشرف-العام-للمقاولون-يكشف-حقيقة-انتقال-محمد-مجلي-لصفوف-الزمالك

كشف محمد عادل المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب الموقف النهائي وراء انتقال محمد مجلي لاعب وسط الفريق في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج مع الإعلامي عبدالناصر زيدان ببرنامج كورة بلدنا.

وقال محمد عادل مع الإعلامي عبدالناصر زيدان مقدم برنامج كورة بلدنا داخل استديوهات دوت الخليج: " الأخبار المتدوالة حول رحيل محمد مجلي لصفوف نادي الزمالك عارية تماما من الصحة ومن ينشر تلك الأخبار لا يعرف مصدرها".

وتابع المشرف العام للمقاولون : " العلاقة بين الزمالك والمقاولون العرب جيدة للغاية في ظل الترابط والتعاون بين الناديين، ولم يطلب الفارس الأبيض ضم مجلي رسميا من النادي".

حقيقة انضمام مجلي لنادي الزمالك

واختتم : " أناشد الصحفيين بضرورة تحرى الدقة في نقل الأخبار ، وفي حالة تواجد عروض رسمية للاعب سيتم الإعلان بشكل رسمي".

كشف حسين السمري المدير النشاط الرياضي في الزمالك سابقاً، والمدير التنفيذي للنادي في الفترة الحالية، عن الضرائب الزائده على الأعضاء، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبد الناصر زيدان من داخل استوديو دوت الخليج.

وقال: "القيمة المضافة مضافة من أكتوبر 2016، وأي ضريبة مضافة فهو من حق الدولة".

وزاد: "تحصل الضريبة كل شهر وتحول لمصلحة الضرائب في نهاية الشهرن ولو لم يتم تحويلة كل شهر فسيتم التكاتل على المؤسسة".

وأضاف: " أول لما وصل لجنة اللواء عماد عبد العزيز تم تحصيل كافة الضرائب علي الزمالك، وتم تحصيلها من الأعضاء بنسبة 14% في الفترة الحالية".

وأردف: "يتم تحويل النسبة بشكل تلقائي إلي حساب تجاري، وأن الضريبة مستحقة على العضو وليس على النادي".

واختتم: "وعن عدم تجديد أي عضوية للأعضاء الشهر القادم، لن يتم تجديد العضوية إلا بدفع كافة الضرائب، التي على العضوي، وتأجل دفع الضريبة، سيتم دخول النادي في العديد من المشاكل، أي عضو لم يدفع مشتركات لمدة خمس سنوات، يمكنه الذهاب للنادي وإسترداد عضويته، بعد ماكانت سنه واحده فيما سبق في النادي".