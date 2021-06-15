بتوجيهات من الرئيس .. صندوق تحيا مصر : فتح حساب مخصص لـ إعادة إعمار غزة

جدة - نرمين السيد - وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى يوسف الحسينى فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، إن محور مواجهة الكوارث والأزمات بـ صندوق تحيا مصر لعب كثيرا من الأدوار، مشيرًا إلى أن أهم ما يميز هذه المرة هو التعامل خارج حدود مصر.
وأكد محمد مختار، أن الصندوق فتح حسابا مخصصا لإعادة إعمار غزة بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسى، لافتا إلى أن ذلك جزء من مشاركة الصندوق فى المبادرة المصرية لدعم الشعب الفلسطينى.
وأوضح أن الجامعات الخاصة المصرية والمعاهد الأهلية تقدم 57 مليون جنيه لدعم المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة، موضحًا أن الصندوق يتحدى الوقت والمسافة من خلال المشاركات النقدية أو العينية لتوفير الدعم فى الوقت المناسب.
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