جدة - نرمين السيد - وأضاف، فى بيان لها، أن الانقطاع سيكون على مدار 3 أيام "الثلاثاء والأربعاء والخميس، لعمل الصيانة الدورية بالشبكة.
وتابع: "سيتم فصل الكهرباء عن مناطق "كورنيش النيل، النادى الرياضى، النادى الاجتماعى، نادى الشرطة، الصالة المغطاة، الاستاد الرياضى، برج الروضة، شارع صفية زعلول، مدرسة الست الغمراوية، برج الشيماء، برج الهدى، الثانوية بنات".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انقطاع الكهرباء عن 12 منطقة فى بنى سويف.. اعرف السبب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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