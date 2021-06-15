انقطاع الكهرباء عن 12 منطقة فى بنى سويف.. اعرف السبب

جدة - نرمين السيد - وأضاف، فى بيان لها، أن الانقطاع سيكون على مدار 3 أيام "الثلاثاء والأربعاء والخميس، لعمل الصيانة الدورية بالشبكة.

وتابع: "سيتم فصل الكهرباء عن مناطق "كورنيش النيل، النادى الرياضى، النادى الاجتماعى، نادى الشرطة، الصالة المغطاة، الاستاد الرياضى، برج الروضة، شارع صفية زعلول، مدرسة الست الغمراوية، برج الشيماء، برج الهدى، الثانوية بنات".