فيديو - خبير أمن قومى : إثيوبيا انتهكت كل مبادئ القانون الدولى بشأن الأنهار

جدة - نرمين السيد - وأضاف، خلال حواره مع الإعلامى يوسف الحسينى، فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن القانون الدولى يلزم جميع الدول المشاطئة للأنهار الدولية العابرة للحدود، بالتعاون فى إدارة هذه الأنهار لتحقيق أكبر مصلحة.

وأضاف اللواء محمد عبد الواحد، أنه ليس هناك ما يمنع بناء السدود، ولكن بشرط تقديم دراسات لدول المصب حول بناء السد وأمنه على الجانبين الاجتماعى والبيئى، مشيرا إلى أن إثيوبيا لم تقدم كل هذا لمصر والسودان بشأن سد النهضة، وأنها شيدت 16 سدًا على كل دول الجوار الجغرافى لها دون تقديم أى دراسات.