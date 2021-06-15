طقس الثلاثاء .. استقرار درجات الحرارة ونشاط لـ الرياح .. القاهرة 32

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد.





ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيفا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. حالة الطقس اليوم وأشار خبراء الأرصاد إلى أنه من المتوقع وجود نشاط لـ الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد. وعن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 32 20 الإسكندرية 28 20 وادى النطرون 31 21 طنطا 32 20 شبين الكوم 32 20 دمنهور 31 20 بلطيم 28 21 مطروح 27 20 السلوم 28 19 سيوة 32 19 بورسعيد 28 22 دمياط 27 21 الزقازيق 32 20 المنصورة 32 20 الإسماعيلية 33 19 السويس 32 20 العريش 29 20 رفح 28 20 رأس سدر 32 22 نخل 31 17 نويبع 34 26 طابا 32 22 كاترين 31 22 الطور 31 24 شرم الشيخ 36 27 الغردقة 36 27 مرسى علم 35 26 الفيوم 33 21 بنى سويف 33 21 المنيا 33 22 أسيوط 34 22 سوهاج 35 23 قنا 36 25 الأقصر 38 26 أسوان 38 26 إدفو 38 27 أبوسمبل 37 26 الوادى الجديد 37 27 حلايب 35 26 شلاتين 37 25

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