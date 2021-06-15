انت الان تتابع تفاصيل خبر أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 15 يونيو 2021 في بورصة الدواجن وأسعار البيض والكتاكيت اليوم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعي مصر فايف أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء الموافق 15 يونيو الجاري، وذلك عقب التأرجح الذي شهد أسعار الدواجن على مدار الأيام الماضية، حيث أن الأسعار تخضع للعرض والطلب وبحسب الطلب والعرض تتغير الأسعار بشكل شبه يومي، بل ربما تحدث تغير في سعر الفراخ أكثر من مرة في اليوم الواحد. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 15 يونيو 2021 في بورصة الدواجن وننشر في السطور التالية أسعار الدواجن في بورصة الدواجن اليوم، وكذلك أسعار الكتاكيت بيضاء وساسو وبلدي وبط وكذلك سعر كرتونة البيض اليوم. أولاً: أسعار الفراخ اليوم سعر الفراخ البيضاء اليوم: 27 جنيه.

سعر الفراخ الساسو: 32 جنيه.

سعر الفراخ الأمهات: 21 جنيه. ثانياً: سعر الكتكوت الابيض اليوم العناني: 7.25 جنيه.

الوادي: 6.5 جنيه.

السقا: 3.5 جنيه.

القاهرة للدواجن: 6.5 جنيه.

الوطنية: 7 جنيه. ثالثاً: أسعار البيض كرتونة البيض الأبيض: 39 جنيه سعر المزارع.

البيض الأحمر: 42 جنيه سعر المزارع. رابعاً أسعار الكتاكيت الساسو والبلدي والبط كتكوت ساسو: 3 جنيه.

كتكوت هجين: 2.5 جنيه.

كتكوت فيومي: 2.5 جنيه.

كتكوت بلدي: 2.5 جنيه.

بط ملر: 12 جنيه.

بط مسكوفي: 11 جنيه.

سمان عمر أسبوعين: 3.25 جنيه قد يهمك أيضاً:

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