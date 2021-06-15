أهم الأخبار المتوقعة اليوم الإثنين 15 يونيو عام 2021

جدة - نرمين السيد - الدوحة يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية اجتماعا غير عادى بالدوحة؛ لبحث تطورات قضية سد النهضة. القاهرة يعقد المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الإعلام العرب أعمال دورته الـ 13 حضوريا، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، لمناقشة مشروع جدول أعمال الدورة 51 لمجلس وزراء الإعلام العرب . القاهرة تسير شركة مصر للطيران 57 رحلة جوية، لنقل 5167 راكبا لعدد من الوجهات العالمية. القاهرة تنظم وزارة الأوقاف بالتعاون مع الهيئة الوطنيـة للإعلام، ندوة تحت بعنوان السلام الاجتماعى. القاهرة تبدأ القوى العاملة تلقى طلبات راغبى التدريب الفندقى مجانا، ولمدة 10 أيام، لأول مرة بصعيد مصر للشباب والفتيات وذلك بمركز التدريب المهنى بحى الكوثر التابع لمديرية القوى العاملة بسوهاج. الخرطوم يعقد اجتماع حاسم فى مفاوضات السلام بين حكومة السودان و"الحركة الشعبية شمال جناح عبدالعزيز الحلو"، حيث سيشهد التوقيع على الاتفاق الإطارى بين الطرفين أو ستُرفع جولة التفاوض.

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