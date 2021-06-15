300 ألف متر مكعب فى اليوم.. تفاصيل بدء تشغيل محطة مياه عملاقة بـ سيناء

جدة - نرمين السيد - وقال، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى بـ التليفزيون المصرى، إنه منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكم منذ 7 سنوات يهتم بشكل كبير بـ إحداث تنمية متكاملة ومستدامة فى شبه جزيرة سيناء.
وأضاف : "يتم إنشاء محطة عملاقة فى سيناء بطاقة 300 ألف متر مكعب فى اليوم، والمرحلة الأولى منها 100 ألف متر مكعب فى اليوم، وستمد المياه لـ مدينة العريش والشيخ زويد ورفح الجديدة وصولا إلى الحسنة فى وسط سيناء".
وتابع: "منذ بدء إحداث التنمية المتكاملة والمستدامة تم إنشاء 4 محطات تحلية مياه البحر فى مدينة العريش بطاقة 25 ألف متر مكعب فى اليوم، ومحطة فى الشيخ زويد بطاقة 5000 متر مكعب فى اليوم ، كما تم إنشاء 4 مواقع جديدة ومحطات مياه كاملة وشاملة فى وسط سيناء بالحسنة، بالإضافة لمحطة آبار أخرى فى قرية بمنطقة رمانة التابعة لمركز بئر العبد ".
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