توجيهات الرئيس بتوفير الخدمات اللازمة فى المجتمعات العمرانية.. حديث الصحف

جدة - نرمين السيد - وأبرزت الصحف الصادرة توجيه الرئيس السيسى بتوفير الخدمات اللازمة فى كل المجتمعات العمرانية الجديدة وفق أعلى مواصفات التنفيذ، مع تعزيز الاعتماد على المكونات المحلية الصنع ذات الجودة العالية، وتطوير جميع الطرق الحالية المحيطة بالمشروعات القومية السكنية على مستوى المحافظات، لتتواكب مع العملية التنموية الشاملة التى تمثلها التجمعات السكنية والعمرانية الجديدة، وعلى نحو يعزز من صورة الدولة المصرية الجديدة بمفهومها الشامل، ويتفق مع مكانتها وحضارتها، وذلك خلال اجتماع الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار.

ونقلت الصحف عن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى قوله إن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذى للمشروعات القومية لوزارة الإسكان على مستوى الجمهورية، خاصةً فيما يتعلق بالعاصمة الإدارية والمدن الجديدة، وقطاعات الطرق والمرافق والإسكان.

وفيما يتعلق بقطاع تطوير وإنشاء المدن الجديدة؛ عرض وزير الإسكان الموقف التنفيذى للمرافق والمنشآت والخدمات والبرنامج الزمنى لإنهاء الأعمال بمدينة أسوان الجديدة، بما فيها الممشى السياحى والحديقة الشاطئية والمسرحين المكشوف والرومانى، فضلاً عن مدينة المنصورة الجديدة، بما فيها جامعة المنصورة الجديدة والمدرسة الدولية، بالإضافة إلى مدينة الجلالة، بما فيها منطقة الأبراج الجديدة.

وجرى استعراض الأعمال الإنشائية للعاصمة الإدارية الجديدة، وما تشمله من أحياء سكنية، وكذا الحى الحكومى، والمال والأعمال، والأبراج الفندقية، والنهر الأخضر، والبرج الأيقونى الأطول فى إفريقيا، فضلاً عن أعمال المرافق الأساسية، كما عرض السيد وزير الإسكان سير العمل بمدينة العلمين الجديدة، وما تضمه من مشروعات مثل الأبراج والمدينة التراثية والحى اللاتينى والمنطقة الترفيهية والطرق وجامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا.

واطلع الرئيس السيسى على المشروعات الجارية لتطوير منطقة القاهرة التاريخية، والتى تهدف لاستعادة الوجه الحضارى للمنطقة، وجعلها منطقة جذب سياحى وترفيهى وثقافى، بما فيها عملية التطوير الجارية فى سور مجرى العيون.

واطلع الرئيس السيسى على الموقف التنفيذى لتطوير قطاعات الطرق الرئيسية بالساحل الشمالى، بما فيها الطريق الساحلى إسكندرية-مطروح، والذى سيتم تطويره وتوسعته ليصبح 6 حارات فى كل اتجاه، حيث وجه سيادته بضمان توفير كافة عوامل الأمان على هذا الطريق، وتحقيق أكبر عرض للحارات المرورية لاستيعاب الحركة المرورية الكثيفة على الطريق.

وعرض الدكتور عاصم الجزار الجهود التى تقوم بها وزارة الإسكان فى قطاع محطات معالجة مياه الصرف على مستوى الجمهورية والاستفادة منها فى إقامة الغابات الشجرية.

وفى متابعتها لنشاط الرئيس، أشارت الصحف إلى اطلاع الرئيس السيسى على المخطط التنفيذى لإنشاء أول مصنع من نوعه لدباغة الجلود فى الشرق الأوسط وإفريقيا من حيث الحجم والتكنولوجيا الصناعية المتطورة، وكذلك إعادة تدوير مخلفات الجلود وتحويلها إلى أسمدة عضوية ومنتجات صديقة للبيئة، وذلك بالشراكة مع الخبرة الإيطالية، وذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى، مع اللواء وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وذلك بحضور كلٍ من هشام جزر رئيس مجلس إدارة شركة "بيل كلر" لصناعة الجلود، وسيد فرج رئيس مجلس إدارة شركة "شو رووم" للتجارة.

ونقلت الصحف عن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى أن الاجتماع تناول استعراض المشروع القومى لإنشاء أول مصنع من نوعه لدباغة الجلود فى الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث الحجم والتكنولوجيا الصناعية المتطورة، وكذلك إعادة تدوير مخلفات الجلود وتحويلها إلى أسمدة عضوية ومنتجات صديقة للبيئة، وذلك بالشراكة مع الخبرة الإيطالية.

ووجه الرئيس السيسى بالبدء الفورى فى إنشاء المصنع طبقاً لأعلى المعايير التكنولوجية المعمول بها عالمياً، وتوفير جميع الآلات الحديثة والتقنيات الصناعية اللازمة فى هذا الإطار، سواء لدباغة الجلود أو تدوير مخلفاتها لتصنيع الأسمدة على نحو يؤهل مصر للانفراد فى المنطقة بامتلاك القدرة التكنولوجية وتوطين صناعة دباغة الجلود.

واطلع الرئيس السيسى على مكونات المشروع العملاق، بالإضافة إلى دراسات الجدوى ذات الصلة، حيث سيتكامل هذا المشروع مع المناطق الصناعية الأخرى فى مجال الجلود على مستوى الجمهورية، وسيساهم فى التخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن الصناعات الجلدية بإعادة تصنيعها، بما يواكب المعايير العالمية فى تحقيق المتطلبات الصحية والبيئية للمناطق الصناعية الجديدة، فضلا عن مردوده الاقتصادى من خلال تحقيق أقصى استفادة ممكنة من تلك المخلفات.

وفى سياق متصل، جرى عرض جهود تطوير صناعة الجلود فى مصر، كالأحذية وغيرها، بالتكامل مع مشروع مصنع دباغة الجلود بهدف التوسع فى توطين هذه الصناعة فى مصر، حيث وجه الرئيس السيسى بأهمية امتلاك القدرة الصناعية لتوفير أفضل المنتجات الجلدية المصنعة محلياً للمواطنين بجودة عالية وسعر مناسب، وأخذاً فى الاعتبار ما سيساهم به هذا الطرح فى وضع مصر على الخريطة العالمية لصناعة الجلود، لاسيما فى ضوء ما يتمتع به هذا القطاع من مزايا تنافسية تؤهله ليكون مركزاً لصناعة الجلود ومنتجاتها فى المنطقة.