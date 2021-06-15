الصحة: مصر تستقبل خلال أيام 1.9 مليون جرعة من لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - التقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أوريليا نجوين، المدير العام لمرفق "الكوفاكس" التابع للتحالف الدولى للقاحات والأمصا (GAVI)، وذلك بمقر البعثة الدائمة للأمم المتحدة بالسفارة المصرية فى جنيف، خلال زيارتها مدينة "جنيف" السويسرية، لبحث وتعزيز سبل التعاون فى مجالات الصحة مع عدد من المنظمات الدولية والأممية.





جاء ذلك بحضور السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية فى جنيف ، والدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتورة نيفين النحاس، رئيس الإدارة المركزية للدعم الفنى ومديرة المكتب الفنى للوزيرة، من جانب مصر، وسانتيجو كورنيجو مدير المشاركة القُطرِية بالتحالف الدولى، وليو كاريير كببير مسؤول المشاركة القُطرِية من جانب التحالف الدولى للقاحات والأمصال (GAVI).

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، وفقا لبيان صحفى، أنه تم خلال اللقاء مناقشة خطة التوريد العاجل لدفعات لقاحات فيروس كورونا إلى مصر، وكذلك توريد الدفعات المستقبلية ضمن الربع الثانى للاتفاقية على مدار شهرى يوليو وأغسطس المقبلين، من خلال مرفق "كوفاكس" والذى شاركت فيه مصر منذ شهر ديسمبر 2020، وتحصل مصر من خلاله على 40 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا.

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة أكدت استقبال حوالى 1.9 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا "أسترازينيكا"من مرفق "كوفاكس" خلال الأيام المقبلة ضمن الربع الأول للاتفاقية.

وأشار "مجاهد" إلى أن الاجتماع تطرق أيضًا لمناقشة التحديات التى تواجه التوزيع العادل للقاحات، حيث أكدت الوزيرة استعداد مصر للتعاون مع مرفق "كوفاكس" ومختلف المُصنعين لإنتاج اللقاحات من خلال المصانع المصرية، للمساهمة فى تسريع توريد اللقاحات لمختلف الدول، كما استعرضت فى هذا الصدد الخطوات التنفيذية التى اتخذتها مصر لتصنيع لقاح فيروس كورونا "محليًا.

وتابع "مجاهد" أن الوزيرة أكدت أهمية تعظيم الاستفادة من قدرات الدول التصنيعية للقاحات لمواجهة الجائحة فى دعم استراتيجية تصنيع اللقاحات الخاصة بمختلف الأمراض، مؤكدة قدرة وجاهزية مصر لتصنيع اللقاحات من خلال مصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا".

وذكر "مجاهد" أن الوزيرة وجهت الشكر لمرفق "كوفاكس"، لإمدادهم مصر بـ بحوالى 2.2 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد على مدار الفترة الماضية، ووضع مصر ضمن أولوية الدول لتوريد اللقاحات إليها وسط التحديات العالمية فى محدودية الإنتاج وزيادة الطلب على تلقى اللقاح.

يذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وصلت مدينة جنيف السويسرية، على رأس وفد من قيادات الوزارة للقاء عدد من رؤساء المنظمات الدولية والأممية لبحث وتعزيز سبل التعاون فى مجالات الصحة.