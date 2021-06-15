سعفان يبحث مع وزير العمل الليبي آليات جذب العمالة المصرية للعمل في...

استقبل محمد سعفان وزير القوى العاملة ، على العابد الرضا وزير العمل والتأهيل الليبي ، مساء اليوم الإثنين ، عقب وصوله مطار القاهرة الدولي ، يرافقه وفد من الحكومة الليبية لبحث التنسيق بخصوص مذكرة التفاهم بشأن تنظيم وتسهيل تنقل الأيدي العاملة الموقعة بين البلدين ، ووضع آليات جذب العمالة المصرية للعمل في إعمار الدولة الليبية ، فضلا عن الربط الالكتروني بين الوزارتين لتحديد احتياجات الجانب الليبي من التخصصات المهنية المطلوبة حاليا .

في مستهل اللقاء رحب وزير القوي العاملة ، بوزير العمل الليبي ، والوفد المرافق له ، مؤكداً حرص وزارة القوى العاملة على التعاون مع الحكومة الليبية مع استعدادها الكامل للربط الالكتروني ، وتنظيم لقاءات دورية بين الطرفين المصري والليبي في هذا الشأن ، لتحديد استراتيجية العمل ووضع الخطوط العريضة لبدء عودة العمالة المصرية بشكل رسمي للعمل في الأراضي الليبية .

وأوضح سعفان ، ان الوزارة تتخذ حالياً إجراءات عودة مكتب التمثيل العمالي لليبيا بعد غلقه في الفترة الأخيرة نتيجة الأحداث التي حدثت في ليبيا ، من أجل تفعيل خطط العمل المشترك وتسهيل عودة المصريين ومتابعة أحوال العمالة فور عودتها .

وأكد وزير القوي العاملة أن عودة الطيران فيما بين البلدين ، ستكون بمثابة العامل الأساسي لتسهيل عودة العمالة المصرية بشكل رسمي إلى الدولة الليبية الشقيقة ، مع ضمان توفير الأمان الكامل للعاملين في مختلف القطاعات والحماية اللازمة .

من جانبه توجه وزير العمل الليبي ، بالشكر والتقدير للوزير والحكومة المصرية على تعاونها التام مع الحكومة الليبية ومساندتها في أوقات الحاجة ، مشيراً إلى التقدم الذي تشهده الدولة الليبية في جميع المجالات والتطور في مناحي الحياة ، وخاصة الأمنية منها لبدء الاستقرار للدولة واستقبال العمالة الوافدة على أراضيها من أجل إعادة الإعمار .

وأشار الوزير الليبي إلى أنه تم تشكيل لجنة لدراسة أوضاع الطيران في الدولة ، وحالة المطارات ، لتقديم تقرير نهائي بها الى الحكومة في أقرب موعد ، من أجل عودة الطيران بين الدولتين المصرية والليبية مرة أخرى .

ضم الوفد الليبي ، حسام الدين محمد عكاشة أمين سر مكتب الوزير ، وخيرية الطاهر الحبيب مكتب التعاون الدولي ، وعبد الباسط محمد السعيطي مكتب الوزير ، وعادل سعيد المبروك إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية .