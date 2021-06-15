اليوم.. وزير الشباب يشهد ختام فعاليات منحة ناصر للقيادة الدولية

ويشارك فى ختام الفعاليات 120 قيادة شبابية من 53 دولة على مستوى القارات الثلاث "إفريقيا - آسيا - أمريكا اللاتينية".
ويحضر ختام الفعاليات ممثلون عن 53 دولة "ليبيريا، وفلسطين، ومالي، وتوجو، والأردن، ولبنان، وليسوتو، وغينيا، والصين، والبرازيل، وزيمبابوى، وناميبيا، وموريتانيا، وإفريقيا الوسطى، ونيبال، وكوت ديفوار، وسريلانكا، ومالاوى، وبوركينا فاسو، وكولومبيا، وبوروندى، والسعودية، وباكستان، والعراق، والكونغو الديمقراطية، والصومال، وزامبيا، وبنجلادش".
كما يحضر ممثلون من "روسيا، وأفغانستان، وأوزبكستان، وإذربيجان، والكاميرون، والجزائر، وليبيا، وغانا، وتشاد، ورواندا، وتنزانيا، وكينيا، وأوغندا، والسنغال، وجنوب السودان، ونيجيريا، وجنوب إفريقيا، والسودان، والمغرب، وتونس، والمكسيك، والإكوادور".
وجدير بالذكر تعد منحة ناصر للقيادة الدولية استكمالا لجهود الدولة المصرية عقب رئاستها للاتحاد الإفريقى خلال عام 2019 فى القيام بدورها المنوط فى تعزيز دور الشباب الإفريقى من خلال تقديم كل أشكال الدعم والتأهيل والتدريب، بالإضافة إلى تمكينهم فى المناصب القيادية والاستفادة من قدراتهم وأفكارهم، كما تعتبر إحدى آليات تنفيذ لكل من رؤية مصر 2030، والمبادئ العشرة لمنظمة التضامن الأفرواسيا، وأجندة إفريقيا 2063، وأهداف التنمية المستدامة
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