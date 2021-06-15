جدة - نرمين السيد - وأضافت الهيئة، فى بيان اليوم، أنه جرى استئناف الأنشطة البحرية وانتظام الحركة الملاحية عقب إغلاق استمر يوما.
ولفتت الهيئة إلى أن مديرى الموانئ يقومون بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة الجومائية، حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعادة فتح ميناء الغردقة البحرى أمام حركة الملاحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.