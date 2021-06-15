إعادة فتح ميناء الغردقة البحرى أمام حركة الملاحة

جدة - نرمين السيد - وأضافت الهيئة، فى بيان اليوم، أنه جرى استئناف الأنشطة البحرية وانتظام الحركة الملاحية عقب إغلاق استمر يوما.

ولفتت الهيئة إلى أن مديرى الموانئ يقومون بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة الجومائية، حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.