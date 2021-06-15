مائل للحرارة..تعرف على أخبار الطقس اليوم

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء 15 يونيو، أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ويكون لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويتوقع خبراء الارصاد الجوية أن يكون هناك نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويشهد البحر المتوسط حالة معتدلة، مع ارتفاع طفيف الموج فيه يصل إلى متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

دوت الخليج ينشر بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى القاهرة 32 20

الإسكندرية 28 20

وادي النطرون 31 21

طنطا 32 20

شبين الكوم 32 20

دمنهور 31 20

بلطيم 28 21

مطروح 27 20

السلوم 28 19

سيوة 32 19

بورسعيد 28 22

دمياط 27 21

الزقازيق 32 20

المنصورة 32 20

الإسماعيلية 33 19

السويس 32 20

العريش 29 20

رفح 28 20

رأس سدر 32 22

نخل 31 17

نويبع 34 26

طابا 32 22

كاترين 31 22

الطور 31 24

شرم الشيخ 36 27

الغردقة 36 27

مرسى علم 35 26

الفيوم 33 21

بني سويف 33 21

المنيا 33 22

أسيوط 34 22

سوهاج 35 23

قنا 36 25

الأقصر 38 26

أسوان 38 26

إدفو 38 27

أبوسمبل 37 26

الوادي الجديد 37 27

شلاتين 37 25

أبورماد 36 26

حلايب 35 26

رأس حدربة 35 26