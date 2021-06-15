/635901/تعرف-على-أسعار-الخضروات-والفاكهة-اليوم-فى-الاسواق-المصرية

سجلت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 15 يونيو، تباينا في بعض الأنواع، حيث وصلت أسعار البطاطس وأسعار الطماطم استقرارًا، لتقف حالة التذبذب الذي حدثت بداية من الأسبوع الحالي، كما شهدت أسعار الفاكهة ثباتًا، مثل الكمثرى والكانتلوب والمشمش والبرقوق، والجوافة.

دوت الخليج ينشر أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 15 يونيو. أسعار الخضروات البصل سجل 2.5 جنيه. الثوم 8 إلى 24 جنيها للكيلو. الخِيار من 2 إلى 8 جنيهات للكيلو. الباميا من 15 إلى 15 جنيهًا للكيلو. الكوسة من 2.5 إلى 5.5 جنيه للكيلو. الطماطم من 1.75 إلى 5.50 جنيه للكيلو. البطاطس من 1.5 إلى 5.5 جنيهات للكيلو. الورق عنب 20 جنيها للكيلو. السبانخ من 3 إلى 4 جنيهات للكيلو. الباذنجان بلدي من 2 إلى 4 جنيهات. الفلفل البلدي من 2.5 إلى 3.5 جنيه للكيلو. الملوخية من 1.5 إلى 7 جنيهات للكيلو. الجَزر من 1.5 إلى 43 جنيهات للكيلو. البسلة من 3 إلى 6 جنيهات للكيلو. الفاصوليا من 3 إلى 6 جنيهات. أسعار الفاكهة الجوافة من 6 إلى 15 جنيهات للكيلو. المانجو من 15 إلى 25 جنيها للكيلو. الفراولة من 4 إلى 7 جنيهات للكيلو. الموز من 8 إلى 12 جنيهات للكيلو. البرتقال من 2 إلى 7 جنيهات للكيلو. الليمون ما بين 15 إلى 30 جنيها. التفاح من 15 إلى 25 جنيها للكيلو. التفاح البلدي 15 جنيها للكيلو. البطيخ من 5 إلى 10 جنيها للكيلو. الخوخ البلدي من 6 إلى 8 جنيهات. الكمثرى 40 جنيها للكيلو. العنب سجل 8 جنيهات للكيلو. المشمش سجل 15جنيها للكيلو. الكنتالوب سجل 7جنيهات للكيلو. البرقوق سجل40جنيها للكيلو. الأفوكادو سجل 40 جنيها للكيلو.

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