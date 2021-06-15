/635902/مواعيد-مباريات-اليوم-والقنوات-الناقلة-أهمها-مواجهات-يورو-2020

تشهد الساحة الرياضية العالمية اليوم الثلاثاء 15/6/2021 العديد من المواجهات الهامة على راسها بطولة اليورو 2020 في يومها الخامس ، كما تشهد عودة مواجهات الدوري المصري الممتاز ، ويستعرض دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة. وبداية مواعيد مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة هي :

مواعيد مباريات بطولة أمم أوروبا اليوم والقنوات الناقلة

المجر ضد البرتغال وتقام المباراة بين الفريقين في إطار مواجهات اليوم الخامس من البطولة الساعة السادسة مساءً على قناة beIN Sports HD 1 Max

فرنسا ضد ألمانيا وتقام المباراة بين الفريقين في إطار مواجهات اليوم الخامس من البطولة الساعة التاسعة مساءً على قناة beIN Sports HD 1 Max

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة

الإنتاج الحربي ضد طلائع الجيش وتقام المباراة بين الفريقين في إطار مواجهات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الممتاز الساعة السابعة مساء على قناة on time sport 1

بيراميدز ضد سموحة وتقام المباراة بين الفريقين في إطار مواجهات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الممتاز الساعة التاسعة مساء على قناة on time sport 1

وتنطلق مواجهات اليوم الخامس مساء اليوم في إطار مواجهات بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020 بعد انتهاء الأمس مباراة السويد واسبانيا بالتعادل السلبي بين الفريقين في المواجهة التي أقيمت بين الطرفين في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

هدد المنتخب السويدي مرمي المنتخب الإسباني، في أخطر هجمة في المباراة، في الدقيقة الواحد والأربعون من عمر المباراة، ولكن الكرة تصتدم بيورينتي لاعب أسبانيا، وتصتدم بالقائم، لتحرم المنتخب السويد من خطف المباراة.

غياب السويدي إبراهيمو فيتش مهاجم المنتخب الوطني الصريح ولاعب الفريق الإطالي إي سي ميلان، في صفوف الفريق، أضعف صفوف الفريق وضعف العرضيات في منطقة المرمى، والتي يتميز بها، والقدرة علي إستغلال تلك الكرات، غياب زالاتان في المباراة أجبر المنتخب السويد الإعتماد على الهجمات المرتدة، والتراجع في الملعب.

تألق روبرسون الحارس السويدي، وخط الدفاع، في المباراة في الصمود ومحاولة التصدي لسيل الهجمات الإسبانية، طوال أحداث المباراة، وبالأخص في الدقائق الأخيرة في المباراة.