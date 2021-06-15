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تشهد مباريات اليورو اليوم في نسخة اليورو مواجهة هامة ومرتقبة بين فرنسا والمانيا في قمة مواجهات الجولة الأولى من كأس الأمم الأوروبية 2020، ويستعرض دوت الخليج موعد مباراة فرنسا وألمانيا والقنوات الناقلة.

ويخوض المنتخب الفرنسي مواجهة من العيار الثقيل أمام " الماكينات الألمانية ، في إطار منافسات الجولة الأولى من مواجهات اليورو 2020، ويستعرض دوت الخليج موعد مباراة فرنسا وألمانيا والقنوات الناقلة.

موعد مباراة فرنسا وألمانيا والقنوات الناقلة

كما تشهد الساحة الرياضية العالمية اليوم الثلاثاء 15/6/2021 العديد من المواجهات الهامة على راسها بطولة اليورو 2020 في يومها الخامس ، كما تشهد عودة مواجهات الدوري المصري الممتاز ، ويستعرض دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة. وبداية مواعيد مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة هي :

مواعيد مباريات بطولة أمم أوروبا والقنوات الناقلة

المجر ضد البرتغال وتقام المباراة بين الفريقين في إطار مواجهات اليوم الخامس من البطولة الساعة السادسة مساءً على قناة beIN Sports HD 1 Max

فرنسا ضد ألمانيا وتقام المباراة بين الفريقين في إطار مواجهات اليوم الخامس من البطولة الساعة التاسعة مساءً على قناة beIN Sports HD 1 Max

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

الإنتاج الحربي ضد طلائع الجيش وتقام المباراة بين الفريقين في إطار مواجهات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الممتاز الساعة السابعة مساء على قناة on time sport 1

بيراميدز ضد سموحة وتقام المباراة بين الفريقين في إطار مواجهات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الممتاز الساعة التاسعة مساء على قناة on time sport 1