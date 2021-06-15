محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاده التاسع والعشرون «فيديو وصور »

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احتفل محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر بذكرى عيد ميلاده التاسع والعشرون مع عدد من زملائه وأصدقائه أبرزهم زميله في منتخب مصر أحمد حسن كوكا لاعب نادى سبورتينج براجا البرتغالى، ويستعرض دوت الخليج احتفالات صلاح مع زملائه.

و ولد صلاح فى 15 يونيو 1992 فى قرية نجريج التابعة لمدينة بسيون فى محافظة الغربية، وظهر الفرعون المصري فى فيديو نشره أحمد حسن كوكا بحسابه بموقع "إنستجرام"، وهو يجلس فى أحد الأماكن العامة، حيث يقضى إجازته الصيفية حاليا فى مصر مستغلا فترة التوقف الدولي.

صلاح يحتفل بعيد ميلاده التاسع والعشرون

وحصد محمد صلاح، لاعب ليفربول والمنتخب الوطني جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي الممتاز، المُقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين بعد منافسة شرسة مع لاعبي البريميرليج.

جوائز محمد صلاح هذا الموسم

وحصل محمد صلاح على الجائزة بتصويت من الجماهير كأعلى نسبة تصويت وذلك بعد منافسة عالية مع العديد من لاعبي الدوري الإنجليزي.

وكشف المركز الدولي للدراسات الرياضية، عن أغلي لاعب في العهالم في فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، ليضع لاعب الوسط المهاجم لنادي مانشستر سيتي، الإنجليزي فيل فودين، على رأس قائمة اللاعبين الأعلى قيمة تسويقية، بقيمة تتجاوز 190 مليون يورو.

دوت الخليج يرصد القائمة والتي جاءت كالتالي : جاء في ترتيب قائمة الدراسة سيطرة من اللاعبون الإنجليز على المراكز الثلاثة الأولى في القائمة، حيث جاء جناح مانشستر يونايتد، ماسون غرينوود في المركز الثاني، بقيمة سوقية بلغت 178 مليون يورو، متبوعا بزميله في نفس الفريق، مواطنه، ماركوس راشفود، بقيمة 159.1 مليون يورو.

وجاء في المركز الرابع، نجم هجوم بوروسيا دورتموند، النرويجي إيرلينغ هالاند بقيمة 155.5 مليون يورو، تلاه في القائمة، صانع ألعاب مانشستر يونايتد، البرتغالي برونو فيرنانديز بقيمة 154.3 مليون يورو.

شوقي غريب يعلن موقف محمد صلاح من أولمبياد طوكيو

واضاف شرقي غريب: " لم نقم بمخاطبة أي شخص سوى محمد صلاح ، وسنعلن يوم 30 من الشهر الجاري القائمة بشكل كامل سواء اللاعبين الكبار أو اللاعبين الأساسين للمنتخب الأولمبي ، ونحن نتابع الحالات الفنية والإصابات قبل الإعلان النهائي عن قائمة أولمبياد طوكيو".