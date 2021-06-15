شكرى يسلم رسالة من الرئيس السيسى لأمير دولة قطر

جدة - نرمين السيد - التقى وزير الخارجية سامح شكرى، الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير دولة قطر، صباح اليوم الثلاثاء، حاملاً رسالة من الرئيس ⁧‫عبد الفتاح السيسى،‬⁩ خلال زيارته الحالية إلى الدوحة.





ومن المنتظر أن يشارك وزير الخارجية فى الاجتماع التشاورى لوزراء الخارجية العرب الذى سيعقد بعد قليل، بدعوة من قطر رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية، وذلك لمواصلة التنسيق والتشاور بشأن الوضع العربى الراهن وسبل تعزيز آليات العمل المشترك إزاء التحديات المتنامية التى تواجه الدول العربية والمحيط الإقليمى. كما سيشارك الوزير شكرى فى دورة غير عادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزارى لبحث تطورات قضية سد النهضة، والتى ستعقد بناء على طلب من مصر والسودان فى أعقاب الاجتماع التشاورى لوزراء الخارجية العرب، بالإضافة إلى المشاركة فى الاجتماع الأول للجنة فلسطين.

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