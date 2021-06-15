حساب ختامى مجمع للهيئة البرلمانية لـ «المصرى الديمقراطى» بالشيوخ

جدة - نرمين السيد - كشف النائب محمود سامى، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى بمجلس الشيوخ، وعضو اللجنة الاقتصادية، أنه تقدم بتعديل بعض مواد مشروع قانون قانون المالية الموحد والذى تناقشه اللجنة حاليا تمهيدا لطرحه على الجلسة العامة لمجلس الشيوخ خلال الشهر الحالى، وتتضمن التعديلات إضافة بنود تلزم وزارة المالية بإعداد موازنة عامة "مجمعة" للدولة ويستتبعه إصدار حساب ختامى "مجمع" للدولة أيضًا.





وأضاف سامى فى تصريحات صحفية له أن الهدف من المقترح أن تكون الموازنة بها قدر كبير من الافصاح والشفافية تساعد السلطة التنفيذية على سلامة اتخاذ القرار من جهة، وكذلك تسهيل اعمال الرقابة من نواب البرلمان من جهة أخرى.

وتعرض حاليًا قوانين الربط السنوى فى شكل موازنات متفرقة بين الموازنة العامة للدول وموازنات مستقلة للهيئات الاقتصادية وموازنات مستقلة لبعض الهيئات القومية الأخرى، ما يصعب معه قراءة الوضع العام الكلى للدولة فى بيان واحد مجمع، لذلك تساعد هذه القوائم المالية الجديدة المستحدثة على معرفة الوضع المالى الإجمالى لإيرادات الدولة، ومصروفاتها وكذلك الدين العام الإجمالى لها فى بيان واحد يسهل قراءته.

وأشار رئيس برلمانية المصرى الديمقراطى بالشيوخ إلى ضرورة أن تشمل هذه القوائم المجمعة كذلك الوضع المالى للصناديق الخاصة الجديدة مثال صندوق الوقف الخيرى وصندوق مصر السيادى وصندوق الطوارئ الطبية وغيرها من كل الصناديق التى تندرج تحت هذا البند، مؤكدًا مرة أخرى أن هذا يساعد فى اتخاذ قرارات سليمة من خلال الاطلاع عل الصورة الشاملة للوضع المالى للدولة، والرقابة الجيدة من مجلس النواب من خلال مستند واحد مجمع.

وانتقد سامى وضع الموارنة العامة بشكلها الحالى، واصفا إياها بأنها كيان مشتت يخرج منها بشكل متتابع هيئات مختلفة يطلق عليها هيئات اقتصادية، والصناديق والحسابات الخاصة، وهو ما يجعل الوضع المالب العام للخزانة غير واضح.

ودعا سامى اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ لوضع تعريف محدد للهيئات الاقتصادية الخارجة من الموازنة وأسباب خروجها من الموازنة العامة للدولة ككل، مؤكدًا أن اصدار قانون المالية الموحد أمر جيد جدًا وعلى قدر كبير جدًا من الأهمية لأنه يحاول التعديل على وضع قائم لقانون الموازنة العامة للدولة الصادر منذ السبعينات، وكذلك قانون المحاسبة الحكومية الصادر فى بداية الثمانينات من القرن السابق، استجابة لتوصيات صندوق النقد الدولى والتغييرات التى سبقتنا لها العديد من الدول.

وأشار إلى أن القانون يهدف لتطوير أداء وزارة المالية ومراقبتها على الموازنة وتحويلها لموازنة برامج وأداء والذى بدأت بالفعل بالعمل على تطبيقها بشكل تدريجى خلال أعمال الفصل التشريعى السابق مما يجعله متحفظ على اقتراح مسودة قانون المالية العامة الجديد على بدء الزام وزارة المالية بالتحول إلى موازنة البرامج والأداء بالكامل خلال فترة 4 سنوات مقبلة من إصداره، "وهذا تأخير غير مفهوم، خصوصا أن وزارة المالية كما أوضحنا بدأت فى هذا مع الفصل التشريعى السابق وبالتعاون مع مجلس النواب منذ 4 سنوات مضت، فلماذا تستغرق 8 سنوات حتى تكون ملزمة بتطبيق موازنة البرامج والاداء.