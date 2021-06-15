رافق عبد الحليم، وفقا لبيان صحفى، متدربى البرنامج الرئاسى للتنفيذيين، وبحضور ماجدة محمود مقررة المجلس ومحمد عيسى وكيل وزارة القوى العاملة ومسؤولة الصحة بالجيزة ومسؤولة الرائدات الريفيات، ومدير وحدة حماية الطفل بالمحافظة، وممثلى الأوقاف والكنيسة.
وأشارت نائب المحافظ خلال كلمتها بضرورة مواجهة ظاهرة ختان الإناث بالحملات الإعلامية وتسليط الضوء على المخاطر الجسدية والنفسية التى تتعرض لها الفتاة جراء التعرض للختان.
وأثمر الاجتماع عن العديد من التوصيات أهمها تكثيف الحملات الإعلامية ودعم الرائدات فى حملات طرق الأبواب والتركيز على حملات التوعية بمشاركة ممثلى الأوقاف والكنيسة.
والجدير بالذكر أن محافظة الجيزة أطلقت حملة "خلفتك مسئوليتك احسبيها صح" والتى تهدف إلى نشر الوعى الأسرى للمرأة والتوعية بالصحة الإنجابية ومحاربة العادات السيئة مثل زواج القاصرات وختان الإناث.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بحضور متدربى البرنامج الرئاسى.. نائب محافظ الجيزة تشارك فى لقاء ختان الإناث على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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