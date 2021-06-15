بحضور 72 مراقبا.. بدء اجتماع مجلس أمناء الجامعة المصرية اليابانية

جدة - نرمين السيد - بدأ، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس أمناء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب، فى دورته الـ 22 برئاسة السفيرة فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولى الأسبق ومستشار رئيس الجمهورية للأمن القومى.





يناقش المجلس عدة موضوعات على رأسها الخطة الاستراتيجية للجامعة 2021 – 2025، ودعم رؤية مصر 2030 وإفريقيا 2063، فضلا عن بحث التغير الجوهرى الذى حدث فى سوق العمل على المستوى المحلى والعالمى.

يشارك فى المؤتمر 14 مراقبا من الجانب اليابانى و24 آخرين عبر الفيديو كونفرانس، بالإضافة إلى 34 مراقبا من الجانب المصرى ما يعكس اهتمام كل من الحكومتين المصرية واليابانية.

يحضر الاجتماع كل من الدكتور أحمد الجوهرى، رئيس الجامعة، والدكتور ماساكى سوزوكى، نائب رئيس الجامعة لشؤون العلاقات الإقليمية والدولية، والدكتور جوتو ساتوشى، نائب رئيس الجامعة البحوث.

ويشارك من الجانب اليابانى كل من الدكتورة نوبوكو كاياشيما، النائب الأول لهيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" ونائب رئيس المجلس والسفير ماساكى نوكى، سفير اليابان في القاهرة، والدكتور ميتسوو أوتشي رئيس جامعة هيروشيما، والدكتور يوشيو ناكاتانى، رئيس جامعة ريتسومايكين وآخرون.

ويشارك فى الاجتماع من الجانب المصرى كل من الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى، والدكتور محمد لطيف، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، ممثلا لوزارة التعليم العالى، والدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور هانى هلال، وزير التعليم العالى والبحث العلمى الأسبق وآخرون.