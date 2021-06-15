محافظ المنيا يتابع خطة تطوير وتجميل عدد من الميادين والحداىٔق

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لتطوير وتجميل المحافظة، لدراسة واستكمال عدد من الموضوعات المقترحة لتجميل المحافظة، خلال الفترة المقبلة، بحضور متدربى البرنامج الرىٔاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد أحمد المنسى) وعدد من رؤساء المدن، وأعضاء اللجنة، وممثلى إدارة المرور، وجهاز مدينة المنيا الجديدة.
أكد المحافظ أنه يتابع ويرصد كل آراء المواطنين، حيال ما يتم اتخاذه من قرارات من قبل المحافظة، ومنها قرار عدم وقوف السيارات بشكل محازى للكورنيش، من نادى الشرطة، وحتى مبنى ديوان عام المحافظة، والذى يهدف لتحقيق أكبر قدر من السيولة المرورية، وعدم إعاقة الطريق، إذ وجه ممثل إدارة المرور، بدارسة أثر ذلك القرار على الحركة المرورية، مع تكليف الوحدة المحلية لمدينة المنيا، بدراسة الأماكن التى من الممكن توسيعها وعمل جراجات تخفف التكدس المرورى بالمدينة بالتنسيق مع المرور، مشددًا على ضرورة المضى قدمًا نحو تحقيق الرضا الجماهيرى عن جميع الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على حل جميع المشكلات والمعوقات التى تواجههم.
ناقش المحافظ، خلال الاجتماع، الإسراع فى اتخاذ خطوات جادة وحقيقية لدراسة الاستغلال الأمثل لعدد من الأراضى التابعة للمحافظة بمدينة المنيا الجديدة، كحداىٔق ومتنزهات، لتكون بمثابة متنفس بالتوازى مع كورنيش النيل لأهالى المحافظة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، وجهاز مدينة المنيا الجديدة.
كما استعرض المحافظ عددًا من الموضوعات منها، خطاب وزيرة الثقافة لتحديد أحد الميادين الهامة داخل عاصمة المحافظة، لقيام الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، لطرح مسابقة لشباب المعماريين، والمخططين، والفنانين التشكيليين، لوضع رؤية لتحسين الصورة البصرية للفراغات العامة والميادين الرىٔيسية بعواصم المحافظات.
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