محافظ المنيا يتابع خطة تطوير وتجميل عدد من الميادين والحداىٔق

جدة - نرمين السيد - قال أسامة القاضى، محافظ المنيا، إن هناك اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، بتطوير وتجميل المدن المصرية، فى إطار منظومة عامة تتبناها الدولة لإضفاء مظهر جمالى وحضارى، وخلق بيىٔة صحية نظيفة للمواطنين، مؤكدًا أن إعلاء المصلحة العامة على المصلحة الشخصية هو المحرك الأساسى للتطوير والنهوض بالشكل الحضارى للمحافظة.





جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لتطوير وتجميل المحافظة، لدراسة واستكمال عدد من الموضوعات المقترحة لتجميل المحافظة، خلال الفترة المقبلة، بحضور متدربى البرنامج الرىٔاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد أحمد المنسى) وعدد من رؤساء المدن، وأعضاء اللجنة، وممثلى إدارة المرور، وجهاز مدينة المنيا الجديدة.

أكد المحافظ أنه يتابع ويرصد كل آراء المواطنين، حيال ما يتم اتخاذه من قرارات من قبل المحافظة، ومنها قرار عدم وقوف السيارات بشكل محازى للكورنيش، من نادى الشرطة، وحتى مبنى ديوان عام المحافظة، والذى يهدف لتحقيق أكبر قدر من السيولة المرورية، وعدم إعاقة الطريق، إذ وجه ممثل إدارة المرور، بدارسة أثر ذلك القرار على الحركة المرورية، مع تكليف الوحدة المحلية لمدينة المنيا، بدراسة الأماكن التى من الممكن توسيعها وعمل جراجات تخفف التكدس المرورى بالمدينة بالتنسيق مع المرور، مشددًا على ضرورة المضى قدمًا نحو تحقيق الرضا الجماهيرى عن جميع الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على حل جميع المشكلات والمعوقات التى تواجههم.

ناقش المحافظ، خلال الاجتماع، الإسراع فى اتخاذ خطوات جادة وحقيقية لدراسة الاستغلال الأمثل لعدد من الأراضى التابعة للمحافظة بمدينة المنيا الجديدة، كحداىٔق ومتنزهات، لتكون بمثابة متنفس بالتوازى مع كورنيش النيل لأهالى المحافظة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، وجهاز مدينة المنيا الجديدة.

كما استعرض المحافظ عددًا من الموضوعات منها، خطاب وزيرة الثقافة لتحديد أحد الميادين الهامة داخل عاصمة المحافظة، لقيام الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، لطرح مسابقة لشباب المعماريين، والمخططين، والفنانين التشكيليين، لوضع رؤية لتحسين الصورة البصرية للفراغات العامة والميادين الرىٔيسية بعواصم المحافظات.