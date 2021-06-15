شكرى يشارك في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية جامعة الدول العربية

يُشارك وزير الخارجية سامح شكري في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية جامعة الدول العربية، ويؤكد على موقف مصر الداعم للحلول السياسية لكافة القضايا العربية، وحرص القاهرة على الدفع قدمًا بكافة أطر التنسيق والتشاور في إطار جامعة الدول العربية لما فيه صالح الشعوب العربية جميعها.

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