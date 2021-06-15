/635904/خارجية-النواب-تناقش-دور-مكاتب-التمثيل-العمالي-بالخارج-بحضور-وزير-القوى-العاملة

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب عقد اجتماعاتها لمناقشة بعض طلبات الاحاطة ومشروعات القوانين والمقترحات المقدمة من النواب، وتعقد لجنة العلاقات الخارجية برئاسة النائب كريم درويش، وذلك لمناقشة "دور مكاتب التمثيل العمالي بالخارج"،بحضور محمد سعفان وزير القوى العاملة.

لجنة الشئون العربية

وتعقد لجنة الشئون العربية اجتماعها برئاسة النائب يسري المغازي،لمناقشة تنامي العلاقات الاقتصادية بين مصر والعراق والاردن ووضع اتفاقية النفط مقابل الاعمار دعما للجهود السياسية.

لجنة الصناعة

كما تعقد لجنة الصناعة اجتماعها برئاسة النائب معتز محمود، لمناقشة موضوع التحديات التي تواجه قطاع الصناعة من ضرائب وجمارك وأثر ذلك على نمو وتنافسية قطاع الصناعة.

دوت الخليج يرصد اجتماعات اللجان النوعية اليوم بالبرلمان

كما تعقد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي،لمناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب أحمد علي إبراهيم، بشأن مراقبة الجمعيات والشركاتالتي تمنح القروض لتمويل مشروعات المرأة المعيلة.

لجنة الاعلام

تعقد لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب،برئاسة الدكتورة درية شرف الدين ،لمناقشة موضوع طلب اإلحاطة المقدم من النائب هيام الطباخ، بشأن إعادة تأهيل المكتبات العامة بجميع م راكز كفر الشيخ.