/635911/في-عيد-ملاده-الـ-29-أرقام-محمد-صلاح-مع-ليفربول

تحل اليوم الثلاثاء 15/6/2021 الذكرى التاسعة والعشرون لميلاد محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري ، حيث ولد الفرعون المصري فى 15 يونيو 1992 فى قرية نجريج التابعة لمدينة بسيون فى محافظة الغربية.

في ذكرى عيد ميلاده التاسع والعشرون ، يستعرض دوت الخليج أرقام محمد صلاح مع ليفربول :

لعب : 203 مباراة في مختلف البطولات ، أحرز خلال المواجهات 125 هدفا بقميص الريدز وساهم في 47 هدف أخرين ، كان أخرهم هذا العام بعد منافسة شرسة مع هاري كين لاعب توتنهام والمنتخب الإنجليزي التي حسمها الأخير في الجولة الأخيرة.

ارقام محمد صلاح في عيد ميلاده

حقق محمد صلاح العديد من الألقاب الفردية والبطولات الجماعية منها حصد لقب أفضل لاعب بإفريقيا ، وهدف الموسم الإنجليزي بالإضافة لهداف الدوري الإنجليزي حتى أصبح الهداف التاريخي للريدز في دوري الأبطال برصيد 28 هدف.

وحصد محمد صلاح، لاعب ليفربول والمنتخب الوطني جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي الممتاز، المُقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين بعد منافسة شرسة مع لاعبي البريميرليج.

وحصل محمد صلاح على الجائزة بتصويت من الجماهير كأعلى نسبة تصويت وذلك بعد منافسة عالية مع العديد من لاعبي الدوري الإنجليزي.

ويعد محمد صلاح أول لاعب فى تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفًا فأكثر في 3 مواسم، وهو ثاني أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلا للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي.

احتفل محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر بذكرى عيد ميلاده التاسع والعشرون مع عدد من زملائه وأصدقائه أبرزهم زميله في منتخب مصر أحمد حسن كوكا لاعب نادى سبورتينج براجا البرتغالى، ويستعرض دوت الخليج احتفالات صلاح مع زملائه.

صلاح يحتفل بعيد ميلاده التاسع والعشرون

وولد صلاح فى 15 يونيو 1992 فى قرية نجريج التابعة لمدينة بسيون فى محافظة الغربية، وظهر الفرعون المصري فى فيديو نشره أحمد حسن كوكا بحسابه بموقع "إنستجرام"، وهو يجلس فى أحد الأماكن العامة، حيث يقضى إجازته الصيفية حاليا فى مصر مستغلا فترة التوقف الدولي.