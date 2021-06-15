/635912/رسميا-عودة-أفشة-للتدريبات-الجماعية-قبل-مباراة-الترجي-التونسي

شارك محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش قبل السفر إلى تونس؛ لمواجهة الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري إبطال إفريقيا، ويستعرض دوت الخليج ملامح عودة اللاعبين المصابين.

وشارك أفشة في المران الجماعي بعد تعافيه من إصابته في كاحل القدم التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي.

وتتوجه بعثة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، إلى تونس عصر اليوم، على متن طائرة خاصة؛ استعدادا لمواجهة الترجي التي تقام يوم السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

انتظام لاعبي المنتخب الأولمبي في التدريبات الجماعية

شارك سداسي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي صلاح محسن، وأكرم توفيق، وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام، في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم على ملعب التتش، بعد انتهاء مهمتهم مع المنتخب الأولمبي والمشاركة في المعسكر الذي تخلله لقاءين وديين أمام منتخب جنوب إفريقيا.

وشارك السداسي في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم واشتملت على جانب بدني وتدريبات الكرة، قبل ساعات من السفر إلى تونس لمواجهة الترجي.

وكان مجلس الإدارة قد كلف الكابتن محمود الخطيب، برئاسة بعثة فريق الكرة إلى تونس، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد مؤخرا.

ويلتقي الأهلي مع الترجي يوم ١٩ يونيو الجاري على استاد رادس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.