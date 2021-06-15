/635913/مشوارك-سعيد-تعرف-على-الحالة-المرورية-بشوارع-القاهرة-والجيزة
رصدت متابعات الإدارة العامة للمرور، تحت إشراف اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة، بعض الكثافات المرورية على الطرق الرابطة بمحافظتي القاهرة والجيزة خلال الساعات صباح اليوم الثلاثاء 15 يونيو 2021، وجاءت الطرق كالتالي:
دوت الخليج يرصد الحالة المرورية للطرق فى القاهرة والجيزة
-الدائرى من بعد الهضبة الوسطى إلى مخرج دار السلام والعكس ومن قبل الكورنيش للمنيب ووصلة المريوطية في الأتجاهين ومن بهتيم للمرج ومن طريق الواحات للوصلة -الأوتوستراد من الدائرى إلى زهراء المعادى ومن جامعة الأزهر إلى منشأه ناصر
-- صلاح سالم من كوبري أكتوبر للطيران ومن بعد كوبري الفردوس اتجاه الكورنيش والعكس - كوبري أكتوبر من المهندسين اتجاه مدينة نصر والعكس -- المحور من كوبري 15 مايو إلى الدائرى والعكس -- كوبري 15 مايو في الأتجاهين -- كورنيش ماسيبرو وجاردن سيتى -طريق السويس من الأوتوستراد اتجاه الدائري
السيولة المرورية
وفي السياق ذاته كثفت الإدارة العامة للمرور، من خدماتها المرورية لتحقيق السيولة المرورية والأمن المروري حفاظًا على سلامة الجميع، حيث قامت الإدارة بحملات الكشف عن سلامة الإطارات، وكذلك ضبط المواقف العشوائية حفاظًا على سلامة الجميع من الخطر.
الحملات المرورية
كما دفعت الإدارة بسيارات القوات الأمنية بالاشتراك مع المديريات والدراجات النارية، إضافة إلى تكثيف الحملات المرورية مثل حملات الحد من السرعات على الطرق وحملات مكبرة، الكشف عن متعاطي المواد المخدرة والدفع بسيارات الإغاثة المرورية على الطرق السريعة لمواجهة أي أعطال أو حوادث.
ووجّه مدير الإدارة بشن حملات رفع السيارات والدراجات المتروكة في محيط الميادين والمنشآت المهمة.
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