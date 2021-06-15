/635914/موعد-مباراة-الأهلي-والترجي-بدوري-أبطال-إفريقيا

يخوض الأهلي مواجهة هامة أمام الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المواجهة التي تقام بين أن صعد المارد الأحمر على حساب صن داونز بدوري أبطال إفريقيا ، بينما حقق أبناء باب سويقة التأهل على حساب شباب بلوزداد ، ويستعرض دوت الخليج موعد مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الأهلي منافسه الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في تمام السابعة بتوقيت القاهرة ، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة ، من مساء يوم التاسع عشر من الشهر الجاري، على ملعب رادس ضمن مواجهات قبل النهائي للبطولة الإفريقية للاندية الأبطال.

قائمة الأهلي لمواجهة الترجي بدوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن تشهد القائمة المسافرة لتونس كلا من :

حراسة المرمي: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفي شوبير.

خط الدفاع : رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، بدر بانون، سعد سمير، أيمن أشرف، محمود وحيد، أحمد رمضان بيكهام.

خط الدفاع: عمرو السولية، أكرم توفيق، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة، ناصر ماهر، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، وليد سليمان.

خط الهجوم: محمود كهربا، جونيور أجايي، صلاح محسن، محمد شريف ومروان محسن.

وأعلن الجهاز الطبي بالنادي الأهلي عودة محمد مجدي أفشة و وليد سليمان لاعبا الفريق الأول للتدريبات الجماعية قبل السفر للأراضي التونسية من أجل خوض مواجهة الترجي التونسي والمقرر إنطلاقها في التاسع عشر من الشهر الجاري على ملعب رادس في نضف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وشارك وليد سليمان، لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي، في المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش.

وانتظم جناح الأهلي في المران الجماعي بعد تعافيه من الكدمة التي تعرض لها في القدم، وخضوعه لفحص طبي للتأكد من جاهزيته، وأدى المارد الأحمر مرانه اليوم على ملعب التتش، واشتمل على جانب بدني وتدريبات الكرة، في ختام استعداده بالقاهرة قبل السفر إلى تونس عصر اليوم.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي المقرر لها يوم السبت المقبل على استاد رادس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.