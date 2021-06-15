«الحاوي» يطير لتونس.. الأهلي يستعيد لاعبيه قبل مباراة الترجي بدوري أبطال إفريقيا

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أعلن الجهاز الطبي بالنادي الأهلي عودة محمد مجدي أفشة و وليد سليمان لاعبا الفريق الأول للتدريبات الجماعية قبل السفر للأراضي التونسية من أجل خوض مواجهة الترجي التونسي والمقرر إنطلاقها في التاسع عشر من الشهر الجاري على ملعب رادس في نضف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وشارك وليد سليمان، لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي، في المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش، وانتظم جناح الأهلي في المران الجماعي بعد تعافيه من الكدمة التي تعرض لها في القدم، وخضوعه لفحص طبي للتأكد من جاهزيته.

عودة وليد سليمان للأهلي

وأدى المارد الأحمر مرانه اليوم على ملعب التتش، واشتمل على جانب بدني وتدريبات الكرة، في ختام استعداده بالقاهرة قبل السفر إلى تونس عصر اليوم، ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي المقرر لها يوم السبت المقبل على استاد رادس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وشارك محمد مجدي «أفشة» في المران الجماعي بعد تعافيه من إصابته في كاحل القدم التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي.

وتتوجه بعثة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، إلى تونس عصر اليوم، على متن طائرة خاصة؛ استعدادا لمواجهة الترجي التي تقام يوم السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

انتظام لاعبي المنتخب الأولمبي في التدريبات الجماعية

على جانب اخر شارك سداسي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي صلاح محسن، وأكرم توفيق، وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام، في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم على ملعب التتش، بعد انتهاء مهمتهم مع المنتخب الأولمبي والمشاركة في المعسكر الذي تخلله لقاءين وديين أمام منتخب جنوب إفريقيا.

وشارك السداسي في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم واشتملت على جانب بدني وتدريبات الكرة، قبل ساعات من السفر إلى تونس لمواجهة الترجي.

وكان مجلس الإدارة قد كلف الكابتن محمود الخطيب، برئاسة بعثة فريق الكرة إلى تونس، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد مؤخرا.

ويلتقي الأهلي مع الترجي يوم ١٩ يونيو الجاري على استاد رادس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.