سائق توك توك يقتل زوجته بالطالبية .. والمُغسلة تكشف الواقعة

/635918/سائق-توك-توك-يقتل-زوجته-بالطالبية--والمغسلة-تكشف-الواقعة

زوج بلا مشاعر إنسانية تجاه زوجته اعتاد على ضربها منذ يوم عقد قرانهما مرورا بحفل الزفاف وحتى بعد إنجاب 8 أطفال منه، يستيقظ كل صباح على سبها وضربها، ويعود في اخر النهار ليمنحها جرعة قاسية من الشتائم تنتهي بـ"علقة موت"، حتى تحوَّلت لحقيقة شهد عليها الواقع، حين ظل يضرب زوجته حتى تلفظت أنفاسها الأخيرة وفارقت الحياة وسقط جثة هامدة على الأرض.

تسبب ضرب المتهم في حدوث حالة إعياء شديدة للمجني عليها التي لم تستطع الدفاع عن نفسها ولم تقدر على الاستغاثة بأحد أفراد أسرتها، الذين يعيشون في محافظة أخرى، حيث تزوجت في منطقة الطالبية بمحافظة الجيزة ، وتركت أهلها في مدينة منوف بمحافظة المنوفية.

عاد الجاني الذي يعمل سائق دراجة بخارية "توك توك" من الخارج ونشب مشكله بينه وبين زوجته كالمعتاد منذ سنوات، انتهى بضرب مبرح أودى بحياتها، واتصل هاتفيا بأشقائها في منوف يدعي أنها أصيبت بحالة إعياء شديدة فجأة أدت لوفاتها وقبل أن يأتي النهار ذهب إلى مستوصف طبي قريب منه، واستغل وجود طبيب حديث التخرج وطلب منه تصريحا بالدفن دون أن يلاحظ أحد أن الوفاة لم تكن طبيعية بل تعد شبه جنائية.

كشف الجريمة

حصل الجاني على تصريح الدفن وعاد إلى منزله وأحضر سيدة للقيام بمهمة الغسل والتي لاحظت آثار الضرب على جسد الضحية وتخلل الشك لها، وطلبت رؤية تصريح الدفن لكن لم تقتنع بالأمر ولا بوفاتها طبيعي، وحضر شقيقا الضحية اللذان بدأ الشك يتخلل لهما أيضا، خاصة أن زوج شقيقتهما أتم الغسل والدفن سريعا حتى لا تنكشف جريمته.

تفاصيل الواقعة

وتوجه الشقيقان إلى قسم شرطة الطالبية لتحرير محضر بالواقعة واتهام زوج شقيقتهما بالقتل، بعد تلقيهما اتصالا هاتفيا منه، وعند حضورهما من بلدتهما فوجئا أنه تم دفنها بشكل رسمي، الأمر الذي أثار ارتيابهما واتهما الزوج بأنه وراء موت شقيقتهما شبهة جنائية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالجيزة إلى مكان الجريمة ، تحت إشراف مدير الإدارة العامة للمباحث اللواء محمد عبدالتواب، و نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، اللواء مدحت فارس، والمقدم إسلام السيد رئيس مباحث الطالبية.

وعقب إجراء التحريات، أتضح أن الزوجين لديهما 8 أطفال، ويوجد مشاكل زوجية، وأن الزوج معتاد التعدي عليها بالضرب وآخرها أول أمس.

اعترافات القاتل

وعقب مواجهة الزوج الجاني اعترف بالتعدي عليها بالضرب حتى شعورها بإعياء توفيت بعد ذلك فقام بالاستعانة بطبيب بمستوصف طبي حديث التخرج، وقع عليها الكشف الطبي وحرر له تقرير طبي دون إصابات، ثم تقرير مفتش صحة الذي حرر تصريح الدفن بناء على التقرير الطبي أمكن ضبط الطبيب حديث التخرج، وعرضه على النيابة العامة التي تباشر التحقيقات.